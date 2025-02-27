Дошедший до Берлина

В преддверии 80-летия Победы в Великой Отечественной войне военнослужащие Национальной гвардии МВД РК, роты почетного караула во главе с командиром столичной воинской части 5573 генерал-майором Аяном Есжановым навестили ветерана Рзагула Байкешева, тем самым отдав дань уважения аксакалу и почтив память тех, кто не вернулся с полей сражений.

Во дворе одного из жилых комплексов Астаны развернулся настоящий торжественный парад. Образцово-показательный оркестр Национальной гвардии исполнил мелодии военных лет. Маршировавшие юные защитники Родины всем своим видом и завидной выправкой демонстрировали непоколебимое мужество и решительность, они заставили вспомнить, как наши деды и прадеды обороняли и освобождали территории от фашистских захватчиков.

Несмотря на морозную погоду, Рзагул Байкешев вышел на улицу и приветствовал гостей. Улановцам выпала большая честь встретиться с участником войны, сказать о его героизме и о том, что они хотят быть похожими на него. Хотя сам Рзагул Байкешев подчеркивает: война – самая страшная школа для закалки характера, и пройти ее, к сожалению, могут далеко не все.

– Разве может быть легко на полях сражений? Каждый день казался последним. Иногда думалось: «Ну все, точно не выживем...» – вспоминал аксакал.

Рзагул Байкешев родился в Мугалжарском районе Актюбинской области в 1923 году. На фронт его призвали совсем юным, и он вместе с бое­выми товарищами из 101-й особой стрелковой бригады до победного дня бился с врагами. Принял участие в боях под Ржевом, в Великолукском сражении, а также в освободительных операциях в Польше, Румынии, Венгрии. Победу встретил в Берлине.

Фронтовики не любят вспоминать военные годы. Особую боль в душе вызывают они и у Рзагула-ата. Он признался, что на полях сражений случалось разное – и наступление, и оборона, и окружение вражескими войсками, но внутреннее желание победить придавало сил даже тогда, когда казалось, что шансы на положительный исход равны нулю.

– В рамках акции «100 дней до Победы» мы навестили много­уважаемого ветерана Рзагула Байкешева, – сказал Аян Есжанов, передав поздравления и от имени главнокомандующего Нацгвардией Ансагана Балтабекова. – Вторая мировая война не обошла стороной многие семьи. Мой дедушка Аяган Оспанович Оспанов был на фронте с 1941 по 1945 год. Дошел до Берлина. Современной молодежи нужно рассказывать о тех годах, о сражениях, о ветеранах, чтобы они понимали, какой ценой ковалась Победа и как дорог мир. Отмечу, что в рамках упомянутой акции мы планируем навестить еще нескольких участников войны.

Напоминанием о героизме Рзагула Байкешева будут не только материалы в СМИ, но и мемориальная доска на доме с надписью: «Здесь живет ветеран Великой Отечественной войны». Во время встречи юные участники просили бата у аксакала, задавали вопросы. От имени молодых слова благодарности за мирное небо над головой сказали восьмилетний Асылхан и рядовой роты почетного караула Бекзат Жоланов.

– Спасибо, дорогие дети, что устроили для меня прекрасный парад. Мне очень приятно. Здоровья вам и благополучия! Желаю вам достичь моего возраста, но пусть Всевышний убережет вас от пройденного мною пути, – обратился к собравшимся Рзагул Байкешев.

Около часа длилось праздничное мероприятие, и даже пронизывающий февральский холод не стал помехой в столь важной военно-патриотичес­кой акции. Наоборот, глядя на стойкого аксакала, юноши тоже демонстрировали высокий уровень выдержки, пройдя торжественным маршем дважды. Приложив руку к виску, ветеран выразил благодарность военнослужащим. В полных слез глазах фронтовика и тех, кто следил за отдаляющимся строем ребят, читалась единственная мысль: «Убереги Всевышний наших мальчишек от войны».