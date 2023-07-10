Достоин памяти народной

Со Дня Великой Победы прошло 78 лет, но память о тех событиях, о героях самой кровопролитной войны до сих пор бередит сердца потомков. Не прекращается работа поисковых отрядов, дети и внуки находят данные в архивах.

Третьей линейной улице в поселке Зачаганск областного центра присвоено имя ветерана Великой Отечественной войны Сабаза Арыстанова. Его младшая дочь Алия помнит отца лишь по единственной фотографии, где он – недавно вернувшийся с войны, еще молодой, в военной форме. На гимнастерке – два ордена и медаль. Взгляд серьезный, сосре­доточенный.

– Папа умер 8 декабря 1970 года от сердечной недостаточности, когда я еще не родилась, – рассказывает она. – В детстве смотрела на эту фотографию, думала: «Что за «значки» у папы?» Награды не сохранились. Наверное, тогда родители разрешали детям играть ими, а те потеряли. Со слов мамы и старших сестер знаю, что папа не любил рассказывать о войне. Упоминал лишь бои под Смоленском, после которых в родное село приш­ла на него «черная бумага» – похоронка. В Книге памяти «Боздақтар» и на мемориальных досках Стелы памяти в Уральске он так и значится – среди павших героев. Я обращалась в военкомат области, искала сведения о нем в Интернете. Верила, что обязательно найду.

Сабаз Арыстанов родился в 1911 году в селе Акмешит близ Анкаты Чапаевского (ныне Акжаикского) района Западно-Казах­станской области. На фронт ушел в январе 1942-го. Дома остались жена Азипа и двое детей. В тяжелых боях под Смоленском получил первое самое тяжелое ранение. На сайте «Память народа» есть данные, что его «последнее место службы – 134-я стрелковая дивизия, причина выбытия – убит, дата выбытия – 4 августа 1943 года». В Книге памяти «Боздақтар», где собраны данные об участниках войны из ЗКО, написано, что Сабаз Арыстанов (1911 г. р., призванный в Чапаевском РВК) погиб в деревне Отря Смоленской области.

Но он выжил, проведя тяжелейшие полгода в лесах Смоленщины без воды, еды, медикаментов. А восстановив силы, продолжил защищать Родину от фашистов.

– Низкий поклон военным писарям, благодаря которым мы знаем о жизни и подвигах наших дедов и отцов, – говорит Алия Сабазовна. – Но часто в своих поисках я встречала несоответствие в написании имен и фамилий бойцов. Стала забивать в поиск чуть измененную фамилию, при этом сравнивала другие данные. И нашла! Только он был записан как Савос Арестанов, а в некоторых документах имя было указано как Савоз, Саваз, а фамилия – Аристанов, все остальные данные совпали. Я направила запрос в Подольск, через месяц пришел подтверждающий ответ. Отец участвовал в боях на Волховском, Калининском, Западном и 1-м Украинском фронтах, дошел до Берлина. Был командиром части 2-й минометной роты, сержантом 21-й армии, 1013-го стрелкового полка, 285-й стрелковой дивизии. Был трижды ранен. О его подвигах есть данные.

31 марта 1944 года в районе д. Лобаны Островского района Ленинградской области при прорыве сильно укрепленной обороны противника в напряженный момент боя при выбытии командира расчета и наводчика быстро взял командование расчетом на себя, чем обеспечил бесперебойное ведение огня и поддержку наступающему взводу. А при отражении контратаки, несмотря на сильный артиллерийский огонь, первым открыл огонь по противнику. За проявленные в этом бою мужество, смелость и инициативу награжден орденом Красной Звезды.

6–7 февраля 1945 года в бою за Хермсдорф на западном берегу реки Одер огнем своего миномета дал возможность пехоте взять населенный пункт, за что награж­ден орденом Славы III степени. 23 марта близ города Нейссе уничтожил три огневых пункта и живую силу противника, за этот бой он представлен к награждению медалью «За отвагу». После были и юбилейные медали: «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне», «20 лет Победы в Великой Отечественной войне», «50 лет Вооруженных сил СССР».

Сабаз Арыстанов вернулся в родной район лишь в 1946 году. Первая жена умерла от болезни легких. Через два года женился вновь. Работал заправщиком на нефтебазе, заведующим продовольственным складом. В селе его помнят как спокойного, доброго, готового всегда прийти на помощь. А в школе с. Талпын есть уголок памяти, посвященный ветерану.

Теперь узнать о ратных и трудовых подвигах Сабаза Арыстанова можно наведя смартфон на QR-код на новых табличках, указывающих название улиц областного центра. Знать и помнить, что пережило то поколение, важно не только для детей и внуков героев, порой безымянных, это важно для каждого из нас.