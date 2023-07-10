Достоин памяти народной Свежий выпуск 10 июля 2023 г. 2:30 96 Наталия Портнягина Одна из улиц Уральска теперь носит имя ветерана Великой Отечественной войны Сабаза Арыстанова. фото Сакена Абилхалыкова Со Дня Великой Победы прошло 78 лет, но память о тех событиях, о героях самой кровопролитной войны до сих пор бередит сердца потомков. Не прекращается работа поисковых отрядов, дети и внуки находят данные в архивах. Третьей линейной улице в поселке Зачаганск областного центра присвоено имя ветерана Великой Отечественной войны Сабаза Арыстанова. Его младшая дочь Алия помнит отца лишь по единственной фотографии, где он – недавно вернувшийся с войны, еще молодой, в военной форме. На гимнастерке – два ордена и медаль. Взгляд серьезный, сосредоточенный. – Папа умер 8 декабря 1970 года от сердечной недостаточности, когда я еще не родилась, – рассказывает она. – В детстве смотрела на эту фотографию, думала: «Что за «значки» у папы?» Награды не сохранились. Наверное, тогда родители разрешали детям играть ими, а те потеряли. Со слов мамы и старших сестер знаю, что папа не любил рассказывать о войне. Упоминал лишь бои под Смоленском, после которых в родное село пришла на него «черная бумага» – похоронка. В Книге памяти «Боздақтар» и на мемориальных досках Стелы памяти в Уральске он так и значится – среди павших героев. Я обращалась в военкомат области, искала сведения о нем в Интернете. Верила, что обязательно найду. Сабаз Арыстанов родился в 1911 году в селе Акмешит близ Анкаты Чапаевского (ныне Акжаикского) района Западно-Казахстанской области. На фронт ушел в январе 1942-го. Дома остались жена Азипа и двое детей. В тяжелых боях под Смоленском получил первое самое тяжелое ранение. На сайте «Память народа» есть данные, что его «последнее место службы – 134-я стрелковая дивизия, причина выбытия – убит, дата выбытия – 4 августа 1943 года». В Книге памяти «Боздақтар», где собраны данные об участниках войны из ЗКО, написано, что Сабаз Арыстанов (1911 г. р., призванный в Чапаевском РВК) погиб в деревне Отря Смоленской области. Но он выжил, проведя тяжелейшие полгода в лесах Смоленщины без воды, еды, медикаментов. А восстановив силы, продолжил защищать Родину от фашистов. – Низкий поклон военным писарям, благодаря которым мы знаем о жизни и подвигах наших дедов и отцов, – говорит Алия Сабазовна. – Но часто в своих поисках я встречала несоответствие в написании имен и фамилий бойцов. Стала забивать в поиск чуть измененную фамилию, при этом сравнивала другие данные. И нашла! Только он был записан как Савос Арестанов, а в некоторых документах имя было указано как Савоз, Саваз, а фамилия – Аристанов, все остальные данные совпали. Я направила запрос в Подольск, через месяц пришел подтверждающий ответ. Отец участвовал в боях на Волховском, Калининском, Западном и 1-м Украинском фронтах, дошел до Берлина. Был командиром части 2-й минометной роты, сержантом 21-й армии, 1013-го стрелкового полка, 285-й стрелковой дивизии. Был трижды ранен. О его подвигах есть данные. 31 марта 1944 года в районе д. Лобаны Островского района Ленинградской области при прорыве сильно укрепленной обороны противника в напряженный момент боя при выбытии командира расчета и наводчика быстро взял командование расчетом на себя, чем обеспечил бесперебойное ведение огня и поддержку наступающему взводу. А при отражении контратаки, несмотря на сильный артиллерийский огонь, первым открыл огонь по противнику. За проявленные в этом бою мужество, смелость и инициативу награжден орденом Красной Звезды. 6–7 февраля 1945 года в бою за Хермсдорф на западном берегу реки Одер огнем своего миномета дал возможность пехоте взять населенный пункт, за что награжден орденом Славы III степени. 23 марта близ города Нейссе уничтожил три огневых пункта и живую силу противника, за этот бой он представлен к награждению медалью «За отвагу». После были и юбилейные медали: «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне», «20 лет Победы в Великой Отечественной войне», «50 лет Вооруженных сил СССР». Сабаз Арыстанов вернулся в родной район лишь в 1946 году. Первая жена умерла от болезни легких. Через два года женился вновь. Работал заправщиком на нефтебазе, заведующим продовольственным складом. В селе его помнят как спокойного, доброго, готового всегда прийти на помощь. А в школе с. Талпын есть уголок памяти, посвященный ветерану. Теперь узнать о ратных и трудовых подвигах Сабаза Арыстанова можно наведя смартфон на QR-код на новых табличках, указывающих название улиц областного центра. Знать и помнить, что пережило то поколение, важно не только для детей и внуков героев, порой безымянных, это важно для каждого из нас. #уральск #улица #память #ВОВ #ветеран #Сабаз Арыстанов