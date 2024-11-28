Достойный сын своей земли

Сегодня каждый школьник знает, что в недрах Казахстана сокрыта вся таблица Менделеева. Но мало кому известно, кто обнаружил эти богатства, чтобы они служили на благо человека. Айтмухамед Абдулин был одним из тех, кто открыл многие месторождения полезных ископаемых и положил начало большим разработкам на много поколений вперед.

В 1994 году вышла в свет монография ученого «Геология и минеральные ресурсы Казахстана», в которой описаны основные черты геологичес­кого строения и развития земной коры Казах­стана по главнейшим этапам истории Земли. И сегодня эта книга представляет огромный научный интерес и остается учебным пособием как для казахстанских, так и зарубежных геологов.

За исследование Мугоджар – южной, казахстанской, части Уральских гор, также таящих огромные богатства, – академик Абдулин был удостоен Государственной премии Казахстана. А в 1985 году стал лауреатом Государственной премии СССР за цикл работ «Металлогения Казахстана и комплексные исследования главнейших горнорудных регионов», за соавторство в создании тектонической карты мира и карты метаморфических поясов СССР.

Ученый много лет возглавлял Институт геологических наук в Алматы, который считался третьим по важности в Союзе после Москвы и Ленинграда, и до последнего дня оставался его почетным директором. Будучи уважаемым ученым и человеком с безупречной репутацией, он входил в состав первого Верховного Совета независимого Казахстана.

Но ничто не доставалось Айтмухамеду Абдулину как подарок судьбы. Все он заслужил упорным трудом и преодолел серьезные испытания, которые не раз выпадали на его долю.

Айтмухамед, или, как его назвали при рож­дении, Айтжан, рос сиротой, рано лишился родителей. А голод и страшный 1937-й забрали старших братьев, так мальчик оказался в детдоме. Тогда он и не подозревал, что является потомком знатного Ерден-батыра. Узнал много позже, когда пришел донос на молодого парт­работника: мол, Абдулин из байского рода, и ему не место в рядах строителей коммунизма. Так благодаря анонимке открылось, что его прадед Сандыбай был известен в Улытау как сос­тоятельный и влиятельный бай, а двоюродный дед и вовсе был ага-султаном. Позже нашлись в архивах и фото знатных предков с коронации русского царя Александра II.

Айтмухамед Абдулин прошел всю Великую Отечественную войну – от Сталинграда до Кенигсберга, а потом воевал и на Японском фронте. Записался добровольцем в 17 лет, прибавив себе один год. Служил в подразделении артиллерийской разведки. Вернулся домой с множеством наград за бесстрашие в борьбе с врагом. Поэтому знатные корни Айтмухамеду Абдуллаевичу простили, узнав, что богатые родители его умерли из-за голода. В партии восстановили, только занесли в учетную карточку строгий выговор за сокрытие социального происхождения.

Эта история натолкнула на мысль: партийная линия – не мое, надо искать настоящее дело, полезное, интересное, свое. А какое дело достойно мужчины? В середине ХХ века это была геология. В ней – с ее разведкой, экспедициями – всегда есть место и романтике, и подвигу. И Айтмухамед Абдулин поступает на геологический факультет КазГУ.

После окончания учебы молодого ученого взял под свое крыло сам Каныш Сатпаев. Их роднила не только страсть к исследованию недр, преданность науке, но и знатное происхождение. Позже, когда Айтмухамед Абдулин станет его преемником на посту директора Института геологических наук АН (1974–1995), злопыхатели припомнят голубую кровь и тому, и другому: мол, Сатпаев сам из байских сынков и вокруг себя таких же собрал. Айтмухамед Абдуллаевич тогда отреагировал резко: бросил все, сменил галстук на брезентовую куртку и сорвался­ в геологическую экспедицию на Северный Урал. Но случайно об этом прознал академик из Москвы А. Л. Яншин и устроил всем разнос: «Такого ученого потеряли! Быстро вернуть!»

Повторил Айтмухамед Абдулин и научную судьбу своего наставника. Канышу Сатпаеву в 1920–1930-х годах пришлось доказывать советским руководителям и лично Сталину, что на Балхаше таятся огромные, на тот момент самые большие в мире, запасы меди. Но молодому ученому не верили. Много времени заняло хож­дение по кабинетам, объяснительные, письма «наверх». Много сил ушло на то, чтобы выбить разведочные работы, пробурить первый пласт, который доказал правоту Сатпаева.

Прошло три-четыре десятка лет, и точно с таким же вызовом столкнулся Айтмухамед Абдулин. Большой специалист в области стратиграфии – науки, которая изучает происхож­дение пород с точки зрения доисторических процессов, – он понял, что в самом сердце приаральских Кызылкумов должна быть нефть. Не может не быть, все признаки налицо. Но первая экспедиция дала отрицательный результат.

Абдулин настоял на необходимости второй экспедиции – и снова ничего. Рискуя своей карьерой, направил туда третью экспедицию, взяв ответственность за ее исход на себя. Она завершилась открытием не только Кумкольского, но и нескольких десятков других месторождений, а регион стал южным центром нефтегазового комплекса Казахстана.

Открыли месторождение в 1984-м, а уже через два года пошла первая нефть, которая стала высоко цениться на международном рынке. За четверть века было обнаружено порядка 25 новых месторождений в пределах Южно-Тургайской впадины, среди них – Арыскум, Кызылкия, Акшабулак, Нуралы, Дощан, Караванши, Майбулак, Бектас, Аксай, Кенлык, Ащисай, Коныс и Арысское. Большинство сегодня успешно осваивается, а 80% бюджета Кызылординской области составляют доходы от нефтяной промышленности. Но когда-то это был регион, отрезанный от цивилизации, без дорог, без инфраструктуры – можно сказать, что здесь не было жизни. Сюда она пришла благодаря личной и профессиональной отваге Айтмухамеда Абдулина.

Он имел не только чутье на подземные богатства, но и был проницательным человеком, тонко чувствовал людей. Пройдя все ужасы войны, чрезвычайно ценил дружбу, талант и несгибаемость характера, сотрудников с такими качествами всячески поддерживал и помогал им. Под его началом диссертации защитили более 160 кандидатов и докторов наук. За то время, что он стоял во главе ИГН им. К. И. Сатпаева, десять сотрудников института стали лауреатами Государственной премии СССР, 12 были удостоены Государственной премии Казахской ССР.

Айтмухамед Абдулин прожил интересную и наполненную событиями жизнь. По воспоминаниям современников и коллег, несмотря на свои регалии, степени и награды, в том числе боевые, он всегда оставался чрезвычайно скромным, земным человеком. Безмерно уважал своего учителя и много сделал для того, чтобы память о великом ученом была достойна масштаба личности и наследия Каныша Сатпаева.

И, возможно, поэтому имя самого академика Айтмухамеда Абдулина сегодня известно не столь широко. Ведь являясь учеником, преемником и соратником Сатпаева, он предпочитал оставаться в тени своего наставника и никогда не ставил задачи превзойти учителя. Но сегодня­ настало время вернуть дань памяти выдающемуся ученому, чьи открытия, пришедшиеся на золотую пору геологической службы, до сих пор актуальны и нуждаются в разработке, а уже разведанные месторождения и в наши дни составляют заметную часть ВВП Казахстана.