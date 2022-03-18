Обильные осадки выпали в Мактааральском и Жетысайском районах Туркестанской области.

Два самых южных района, всю зиму не видевших снега, утопают в паводковых водах. Метеорологи уже подсчитали, что только за пять дней на землю обрушилась более чем полуторамесячная норма осадков. По информации заместителя начальника департамента по ЧС Туркестанской области Ерика Сарыбаева, с начала марта в общей сложности выпало 66 миллиметров осадков в виде дождя, что почти в 3 раза выше нормы.

Естественно, что впитывать такие объемы воды земля в одночасье не в состоянии. Вот и бегут реки по дорогам, заливают дворы, пробираются в подвалы и под фундаменты строений. Размах наводнения настолько большой, что остановить его людям не под силу: спасатели откачивают воду, но она прибывает снова и снова, поскольку дождь не прекращается. Осадки в некоторых населенных пунктах привели к резкому повышению подъема грунтовых вод.

В частности, это зафиксировано на территории сельских округов поселка Атакент, Мактарал, Ж. Нурлыбаев, Дос­тык, Жанажол, Жамбыл. В воде стоят и дворы домов нового микрорайона, построен­ного два года назад для жителей Мактааральского района, пострадавших от наводнения, вызванного прорывом плотины Сардобинского водо­хранилища.

В областном департаменте по ЧС сообщили, что за последние дни подтоплено 169 участков. Районными пожарными частями и пос­тами, местными сельскими акиматами организовано около 60 насосов, которые занимаются откачкой воды. Работают больше сотни сотрудников ДЧС, на помощь местным жителям пришли 129 волонтеров. Их работу координирует районный молодежный ресурсный центр.

Сообщений о разрушении жилых домов нет, а вот случаи обрушения хозяйственных построек и уличных туалетов зафиксированы. Синоптики прогнозируют выпадение осадков еще на протяжении ряда дней. Ситуация полностью находится под контролем местных исполнительных органов и отдела по чрезвычайным ситуациям.