Дождевые завесы заметно осложнили уборочную страду

Экономика
16
Рысбек Жантыкеев
старший корреспондент отдела экономики

В сообщениях с осенних полей, где идут уборочные работы, центральное место стала занимать погода. «Казахстанская правда» неоднократно рассказывала о трудностях, которые испытывают казахстанские аграрии в нынешнюю жатву. Небесная канцелярия во многом повторила свой сценарий минувшего года: практически непрерывные дожди не дают аграриям собрать выращенный урожай. Чтобы воочию ознакомиться с ситуацией на местах, ваш покорный слуга отправился на поля Астраханского района Акмолинской области.

фото автора

К слову, Астраханка входит в пятерку районов с самым крупным клином зерновых в этом регионе. По информации руководителя отдела сельского хозяйства и земельных отношений Астраханского района Кайрата Калабаева, в нынешнем году весь яровой клин местных фермеров составил 392,9 га, в том числе зерновых и зернобобовых культур – 358,7 тыс. га., пшенице отведено 326, 7 тыс. га.

Аграрии с большой ответственностью подошли к подготовке к уборочной. Все, что необходимо для ее качественного и своевременного проведения – техника, ГСМ, склады, зерносушильное и очистное оборудование, зап­части, подготовлены. Однако, как было сказано выше, дожди стали тормозом для полноценного развертывания уборочных работ на хлебных полях.

– Я постоянно отслеживаю количество выпавших осадков в нашем районе, – говорит К. Калабаев. – Так вот, с сентября 2023 по сентябрь 2024 года у нас выпало 659,2 мм осадков при средней многолетней норме 320–380 мм. То есть налицо превышение нормы без малого в два раза. Далее. За нынешний август выпало 88,9 мм осадков при средней многолетней норме 30–32 мм. Эти цифры достоверны и подтверждены данными местной метеорологической станции. Поэтому 2024 год следует считать аномальным по количеству выпавших осадков.

Согласны с этим мнением и в ТОО «Гранит-Петровка», где в эти дни также идет уборка хлеба. Как признался исполнительный директор товарищества Виталий Ком, из всех дней страды, а она началась еще 10 августа, то есть месяц назад, «сухих» дней было всего два. Весь остальной период – либо лило, либо капало с неба почти беспрерывно.

– Если утром бывает ясно, то к вечеру обязательно появятся тучи и пойдет дождь, или, наоборот, если ночью ясно, то днем жди осадков,– говорит фермер.– Пшеница уродилась неплохая, созрела вся. Средняя урожайность составляет 13–14 центнеров с гектара. Все поля хозяйства нынче засеяны сортом местной, казахстанской пшеницы «Астана».

Фермер рассказал, что в этом году вся площадь зерновых в « Гранит-Петровка» составила 8 860 гектаров. В эти дни в уборочных работах задействованы 12 комбайнов. При ясной погоде с таким мощным техническим «кулаком» можно за день успеть убрать большие площади, однако комбайнам приходится чаще простаивать. Да и влажность зерна, что удается намолотить, достигает 24%. Ко всему, если колос не успел подсохнуть, то он не вымолачивается в недрах комбайна, и зерно уходит вместе с половом в солому. Таким образом, часть драгоценного урожая теряется.

– Хорошо, что приобрели зерносушильную установку, – продолжает фермер. – Она установлена на собственной производственной базе, способна кроме сушки еще и очищать поступающее с полей зерно от примесей. Для хранения нового урожая также имеются собственные склады. Наше зерно качественное, с хорошими показателями по клейковине и белку. Поэтому на него есть спрос и со сдачей на приемные пункты проблем не возникает. Однако нам никак не удается собрать даже первую тысячу тонн – не дает это сделать погода.

У кромки поля поговорили с аграрием и об актуальном для любого руководителя сельхозпредприятия кадровом вопросе. Как выяснилось, трудятся в товариществе местные жители из села Петровка. Чтобы удержать их, предприятие выплачивает своим работникам зарплату в течение всего года. Самому молодому механизатору – 37 лет, есть в команде и 60-летние работники. То есть наступает критическая черта для смены поколений на технике, что в полях. Однако молодая смена не выявляется – сельская молодежь большей частью уезжает в города.

Есть у руководителя товарищества идеи и планы по решению кадрового вопроса, но это дело перспективы. Но сегодня, здесь и сейчас, нужно собрать выращенный хлеб. Поэтому используется каждый погожий час. По большому счету, идет настоящая битва за урожай. Шансы на победу в ней у хлеборобов, несмотря на дождевые завесы, все же есть.

#погода #зерно #урожай #страда #урожай 2024

Популярное

Все
Зеленый фонд Алматы нуждается в реконструкции
В Астане планируют организовать производство по выпуску мини-гидроэлектростанций
«Не ломайте то, что и так хорошо работает!»
Развитие энергетики нельзя политизировать
Снег ожидается в некоторых регионах Казахстана на выходных
Не нужно путать атомную бомбу и мирный атом!
Совещаются молодые атомщики
Быть первым трудно, но интересно!
Паралимпиада: расписание на субботу
Казахстанские дзюдоистки успешно выступают на Паралимпиаде в Париже
Слово ученого должно быть убедительным
Кабы я была царица: целительницу с почестями встретили в Жамбылской области
Рожденный на благо своей страны
Как казахстанская фанера рискует «пролететь» над Европой
Когда дадут отопление в Астане
Методички по обучению казахскому языку поступили во все регионы страны
Казахстанский туризм выходит на мировой уровень
На энергетической безопасности экономить... опасно
Против певицы Монеточки возбудили уголовное дело
Растущее энергопотребление свидетельствует об устойчивом росте экономики
Синнер – первый итальянец, вышедший в финал US Open в одиночном разряде
Взрастим своих Курчатовых!
Казахстанцы продолжают активно изымать пенсионные деньги на жилье
Референдум в новых законодательных условиях
Кайрату Сатыбалды смягчили приговор
Круглосуточную охрану приставили к дому девочки, попавшей в секс-рабство в Кызылорде
Премьер Индии призвал Украину и Россию к переговорам
Рыбалка закончилась трагедией
Казахстанцы собрали 140 млн тенге для впавшего в кому солдата-срочника
Автобус – не вертолет. Местные власти отстранили от работы перевозчика, обвинив его в саботаже
«Лучший педагог»: стартовал прием заявок на конкурс в столице
Тенге незначительно подешевел к доллару за неделю
Масштабный марафон «SARYARQA RUN» пройдет ко Дню Конституции в Астане
Быть или не быть АЭС – решим всей страной
Есть время и возможность подготовить атомщиков
Не использовавшийся по целевому назначению участок в Шымкенте вернули государству
В Великобритании начались испытания РНК-вакцины от рака лёгких
Посвященная наследию кочевников выставка открылась в Астане
Нарколаборатория по производству «синтетики» ликвидирована в Алматинской области
Доля дистанционно работающих казахстанцев остаётся крайне небольшой
Стали известны обладатели государственных грантов в магистратуру
Казахстан приложит все усилия для соблюдения своих обязательств перед ОПЕК
До начала ВИК-2024 остаются считанные дни
Культурная волна набирает силу

Читайте также

«Не ломайте то, что и так хорошо работает!»
Мажилис принял соглашение о приобретении Катаром банка и те…
Китайская компания намерена производить в РК спецтехнику
Не страшна АЭС средь полей зеленых

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]