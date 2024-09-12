Дождевые завесы заметно осложнили уборочную страду

К слову, Астраханка входит в пятерку районов с самым крупным клином зерновых в этом регионе. По информации руководителя отдела сельского хозяйства и земельных отношений Астраханского района Кайрата Калабаева, в нынешнем году весь яровой клин местных фермеров составил 392,9 га, в том числе зерновых и зернобобовых культур – 358,7 тыс. га., пшенице отведено 326, 7 тыс. га.

Аграрии с большой ответственностью подошли к подготовке к уборочной. Все, что необходимо для ее качественного и своевременного проведения – техника, ГСМ, склады, зерносушильное и очистное оборудование, зап­части, подготовлены. Однако, как было сказано выше, дожди стали тормозом для полноценного развертывания уборочных работ на хлебных полях.

– Я постоянно отслеживаю количество выпавших осадков в нашем районе, – говорит К. Калабаев. – Так вот, с сентября 2023 по сентябрь 2024 года у нас выпало 659,2 мм осадков при средней многолетней норме 320–380 мм. То есть налицо превышение нормы без малого в два раза. Далее. За нынешний август выпало 88,9 мм осадков при средней многолетней норме 30–32 мм. Эти цифры достоверны и подтверждены данными местной метеорологической станции. Поэтому 2024 год следует считать аномальным по количеству выпавших осадков.

Согласны с этим мнением и в ТОО «Гранит-Петровка», где в эти дни также идет уборка хлеба. Как признался исполнительный директор товарищества Виталий Ком, из всех дней страды, а она началась еще 10 августа, то есть месяц назад, «сухих» дней было всего два. Весь остальной период – либо лило, либо капало с неба почти беспрерывно.

– Если утром бывает ясно, то к вечеру обязательно появятся тучи и пойдет дождь, или, наоборот, если ночью ясно, то днем жди осадков,– говорит фермер.– Пшеница уродилась неплохая, созрела вся. Средняя урожайность составляет 13–14 центнеров с гектара. Все поля хозяйства нынче засеяны сортом местной, казахстанской пшеницы «Астана».

Фермер рассказал, что в этом году вся площадь зерновых в « Гранит-Петровка» составила 8 860 гектаров. В эти дни в уборочных работах задействованы 12 комбайнов. При ясной погоде с таким мощным техническим «кулаком» можно за день успеть убрать большие площади, однако комбайнам приходится чаще простаивать. Да и влажность зерна, что удается намолотить, достигает 24%. Ко всему, если колос не успел подсохнуть, то он не вымолачивается в недрах комбайна, и зерно уходит вместе с половом в солому. Таким образом, часть драгоценного урожая теряется.

– Хорошо, что приобрели зерносушильную установку, – продолжает фермер. – Она установлена на собственной производственной базе, способна кроме сушки еще и очищать поступающее с полей зерно от примесей. Для хранения нового урожая также имеются собственные склады. Наше зерно качественное, с хорошими показателями по клейковине и белку. Поэтому на него есть спрос и со сдачей на приемные пункты проблем не возникает. Однако нам никак не удается собрать даже первую тысячу тонн – не дает это сделать погода.

У кромки поля поговорили с аграрием и об актуальном для любого руководителя сельхозпредприятия кадровом вопросе. Как выяснилось, трудятся в товариществе местные жители из села Петровка. Чтобы удержать их, предприятие выплачивает своим работникам зарплату в течение всего года. Самому молодому механизатору – 37 лет, есть в команде и 60-летние работники. То есть наступает критическая черта для смены поколений на технике, что в полях. Однако молодая смена не выявляется – сельская молодежь большей частью уезжает в города.

Есть у руководителя товарищества идеи и планы по решению кадрового вопроса, но это дело перспективы. Но сегодня, здесь и сейчас, нужно собрать выращенный хлеб. Поэтому используется каждый погожий час. По большому счету, идет настоящая битва за урожай. Шансы на победу в ней у хлеборобов, несмотря на дождевые завесы, все же есть.