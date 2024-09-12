Дождевые завесы заметно осложнили уборочную страду
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В сообщениях с осенних полей, где идут уборочные работы, центральное место стала занимать погода. «Казахстанская правда» неоднократно рассказывала о трудностях, которые испытывают казахстанские аграрии в нынешнюю жатву. Небесная канцелярия во многом повторила свой сценарий минувшего года: практически непрерывные дожди не дают аграриям собрать выращенный урожай. Чтобы воочию ознакомиться с ситуацией на местах, ваш покорный слуга отправился на поля Астраханского района Акмолинской области.