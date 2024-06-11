Дожди и грозы прогнозируют синоптики на 12 июня

С прохождением атмосферных фронтов на большей части территории РК 12 июня сохранится неустойчивый характер погоды, передает Kazpravda.kz со ссылкой на «Казгидромет»

Фото: Kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов

Пройдут дожди, ожидаются гроза, град, шквал, на востоке страны – сильный дождь, лишь на северо-западе и юго-западе Казахстана ожидается погода без осадков. По республике ожидается усиление ветра.

Днем в Западно-Казахстанской, Атырауской, Актюбинской, Мангистауской областях сохраняется сильная жара.

В Западно-Казахстанской, Жамбылской, Алматинской областях, в области Жетісу, Ұлытау, на западе, юге Мангыстауской, Туркестанской, Костанайской областях, северо-востоке Актюбинской, на юге области Абай, на западе, юге, в центре Карагандинской области сохраняется высокая пожарная опасность.

В Атырауской, Туркестанской, Кызылординской областях, на западе Западно-Казахстанской, на севере, востоке, в центре Мангистауской, на западе, юге Актюбинской, на западе, востоке Жамбылской, в центре Алматинской, на юге Костанайской областей, на севере области Жетісу сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.