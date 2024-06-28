Дожди и спад жары прогнозируются в эти выходные в Казахстане

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По данным метеослужбы, в ближайшие три дня синоптическую ситуацию в атмосфере над Казахстаном будет определять южный циклон с большим запасом влаги, с ним пройдут дожди с грозами, на северо-западе и севере страны сильные дожди.

Ожидаются также град, шквал и усиление ветра.

Постепенный спад жары прогнозируется на севере и в центре Казахстана до +18+28°С, на востоке - до +20+35°С, на юге - до +23+33°С, на юго-востоке - до +16+33°С, а на западе и северо-западе страны резких изменений не ожидается.