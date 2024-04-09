Дожди ожидаются в Казахстане

Большая часть территории республики все еще будет находиться под влиянием атмосферных фронтальных разделов, передает Kazpravda.kz со ссылкой на «Казгидромет»

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Сильный дождь прогнозируется 9 апреля на юге и юго-востоке страны, сильные осадки 9-11 апреля на востоке, 11 апреля в центре Казахстана. Также усилится ветер. В южных регионах ожидаются грозы, град и шквалистый ветер.

«Температура воздуха днем на севере республики составит 0-8 тепла, на северо-западе, востоке и в центре 5-15 тепла, на западе и юге 15-23 тепла», - говорится в публикации.

По Казахстану в ночные и утренние часы ожидается туман.