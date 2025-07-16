Дожди с градом ожидаются в Казахстане

Погода
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На западе, севере и в центре РК прогнозируется град, шквал

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Прогноз погоды по Казахстану на предстоящие трое суток предоставили в РГП «Казгидромет», сообщает Kazpravda.kz

По данным синоптиков, на большей части территории Казахстана с прохождением атмосферных фронтальных разделов ожидаются дожди с грозами.

17 июля на западе, 18 июля на северо-западе, 18-19 июля на севере, 19 июля в центре РК будут сильные дожди, град, шквал.

По республике ожидается усиление ветра.

На западе, юго-западе страны в предстоящие дни ожидается очень сильная жара до 41-44 градуса, на юго-востоке – 42-43 градуса.

17 июля на северо-западе, 18 июля в центре республики очень сильная жара 40 градусов, 18-19 июля на юге – 45-46 градусов.

В северных регионах в конце периода ожидается понижение температур ночью до 8-18 тепла, днем до 17-25 тепла.

 

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