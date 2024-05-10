Дожди с грозами и градом идут в Казахстан

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Прогноз погоды по Казахстану на ближайшие три дня, 11-13 мая, предоставило РГП "Казгидромет", передает Kazpravda.kz.

По данным метеослужбы, поле фронтальной облачности из районов Ирана будет охватывать западные регионы страны, с которыми пройдут ливневые дожди с грозами, возможен сильный дождь с выпадением града и понижение температуры воздуха.

По мере смещения фронтальных зон на восток республики, также с вторжением фронтальных зон из районов Белого моря, и в северных, центральных регионах пройдут кратковременные дожди с грозами.

Максимальная температура постепенно будет повышаться до 22-27 градусов тепла.

Также в южных и восточных регионах ожидается неустойчивая погода, здесь прогнозируются обильные дожди с грозами, выпадение града и порывистый ветер.

Однако, столбики термометров днем постепенно будут достигать 20-32 градусов тепла, добавили синоптики.