Дожди с грозами и градом ожидаются на выходных в Казахстане
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По республике сохраняется дождливая погода
Прогноз погоды по Казахстану на предстоящие выходные предоставило РГП «Казгидромет», передает Kazpravda.kz
По данным метеослужбы, на большей части Казахстана активный циклон, смещаясь в восточном направлении, вызовет дожди с грозами, усилением ветра.
24 августа на севере и в центре, 24-25 августа - на востоке и юго-востоке прогнозируются сильные дожди, возможно выпадение града.
Ночью и утром на западе и севере страны в отдельных районах ожидается туман. В температурном фоне резких изменений не ожидаются.