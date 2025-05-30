Дожди с грозами и ветром ожидают казахстанцев в эти выходные
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Прогноз погоды по республике на предстоящие трое суток предоставили в РГП «Казгидромет», сообщает Kazpravda.kz
По информации синоптиков, с прохождением атмосферных фронтов на большей части страны ожидается неустойчивый характер погоды: пройдут дожди с грозами, порывистый ветер, в дневные часы возможен град.
Днем 1 июня в горных районах юго-востока, 2 июня на западе, в горных районах юго-востока ожидаются сильные дожди.
На юго-западе, юге, юго-востоке будет пыльная буря.
На западе, северо-западе ожидается спад сильной жары.
На остальной территории РК ожидается постепенное повышение температуры воздуха, днем в центре, на юге страны прогнозируется сильная жара 35-40 градусов.