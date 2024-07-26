Дожди с грозами и ветром продолжатся на выходных в Казахстане

По республике прогнозируются гроза, град, шквал и усиление ветра

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Прогноз погоды по Казахстану на ближайшие три дня, 27-29 июля, предоставило РГП «Казгидромет», передает Kazpravda.kz

По данным синоптиков, в предстоящие дни погоду Казахстана будет формировать Южный циклон, с которым сохранятся кратковременные дожди.

27 июля в Костанайской, Северо-Казахстанской, Павлодарской, 28 июля - в области Абай, 29 июля - в Восточно-Казахстанской областях временами пройдет сильный дождь.

На северо-западе, севере, в центре страны ожидается постепенное понижение температуры воздуха ночью до +8+13°С, днем до +15+25°С, на востоке днем до +23+32°С, на остальной территории резких изменений не прогнозируется.