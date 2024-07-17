Дожди с грозами и ветром продолжатся в Казахстане

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Прогноз погоды по Казахстану на 18-20 июля предоставило РГП "Казгидромет", передает Kazpravda.kz

По данным метеослужбы, в ближайшие три дня малоподвижный южный циклон и связанные с ним атмосферные фронтальные разделы сохранят неустойчивый характер погоды на большей части страны, пройдут дожди с грозами, градом и усилением ветром.

На севере, востоке, в центре, на юге, юго-востоке страны, 19-20 июля на северо-западе ожидаются сильные дожди.

В температурном фоне резких изменений не ожидается, добавили синоптики.