Дожди с грозами и ветром продолжатся в Казахстане
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На большей части страны сохраняются дожди
Прогноз погоды по Казахстану на 18-20 июля предоставило РГП "Казгидромет", передает Kazpravda.kz
По данным метеослужбы, в ближайшие три дня малоподвижный южный циклон и связанные с ним атмосферные фронтальные разделы сохранят неустойчивый характер погоды на большей части страны, пройдут дожди с грозами, градом и усилением ветром.
На севере, востоке, в центре, на юге, юго-востоке страны, 19-20 июля на северо-западе ожидаются сильные дожди.
В температурном фоне резких изменений не ожидается, добавили синоптики.