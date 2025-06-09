Прогноз погоды по Казахстану на предстоящие трое суток предоставили в РГП «Казгидромет», сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По данным синоптиков, в предстоящие дни территория РК будет ощущать влияние южного циклона. Он обеспечит прогрев воздушных масс и развитие конвективных процессов, что в свою очередь принесет дожди, 10 июля на юге, 11 июля на северо-западе, 12 июля на севере страны сильные дожди, грозовые явления и порывистый ветер, в отдельных районах выпадение града.

Лишь на востоке страны будет доминировать антициклон, с которым ожидается погода преимущественно без осадков.

В дневные часы температура воздуха будет прогреваться на севере, востоке, в центре до 25-32, на западе, юге, юго-востоке температура достигнет 32-37 тепла.