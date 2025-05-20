Дожди с грозами накроют большую часть Казахстана

Погода
76

Прогноз погоды по Казахстану на предстоящие трое суток предоставили в РГП «Казгидромет», сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По данным метеослужбы, в ближайшие дни на погоду республики будет оказывать влияние циклоническая деятельность, ожидаются дожди с грозами, град, порывистый ветер, шквал, лишь на востоке, 20-21 мая на юге, юго-востоке страны ожидается погода без осадков.

Сильный дождь прогнозируется 20 мая ночью в Западно-Казахстанской, 22 мая днем в Актюбинской областях. Пыльная буря на юге, юго-востоке страны. На юго-западе, востоке страны ожидается туман.

Температура воздуха:

- на западе, северо-западе страны понижение днем от 18-28 до 15-25 тепла;

- на севере страны повышение днем от 20-26 до 20-29 тепла;

- в центре, на востоке страны повышение от 20-28 до 22-33 тепла;

- на юге повышение от 25-35 до 28-38 тепла;

- на юго-востоке повышение от 22-30 тепла до сильной жары 30-38 градусов.

#прогноз #ветер #дожди #гроза

Популярное

Все
Стартует купальный сезон
Военнослужащие столичной бригады приняли присягу на верность Родине
Ждать ли земледельцам нашествия насекомых-вредителей?
Волшебный мир безграничной фантазии
80 экспонатов к 80-летию Великой Победы
Время диктует стиль
Интеллект искусственный, зато молоко – натуральное
Наследие Ходжи Ахмеда Ясауи
Новые трубы зарыли... в старые проблемы
Премьер-лига: в лидеры выходит «Актобе»
Растет число объектов, адаптированных для нужд инвалидов
Остался в селе и не пожалел
Весна, которая не кончается
Договора фиктивные, сроки – реальные
Незаконный бизнес обосновался в Интернете
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам определения страны происхождения товаров
В интересах будущих поколений
С легкой руки медсестры
Закон Республики Казахстан О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Соединенных Штатов Америки о предоставлении Правительству Соединенных Штатов Америки земельного участка в аренду для строительства помещений консульского учреждения Соединенных Штатов Америки в городе Алматы
Легла рентабельность на плечи пассажиров
В Казахстане резко изменится погода
Будущее – за цифровыми активами
Семья – духовный код нации
Трассу Жезказган – Петропавловск начали капитально ремонтировать в СКО
Железные дороги – национальное достояние и стратегический актив страны
Жару сменят дожди в Казахстане
Блогеров арестовали в Астане за неудачную шутку в лифте
У адвоката – особый статус в системе правосудия
Автовладельцы будут проходить биометрию в спецЦОНах
В Семее открылся центр поддержки дольщиков
80% выпускников костанайских школ в этом году решили сдавать ЕНТ
Известному политическому деятелю, журналисту, политологу Куанышу Султанову исполнилось 80 лет
Бесценное богатство из отходов
Казахстан лидирует по качеству жизни в Центральной Азии
Казахстан завершает этап госпрограммы геологического изучения недр
Восемь проектов в рыбной отрасли реализуют в Атырау
В различных сферах экономики республики заняты свыше 9,2 млн человек
Крупные города США уходят под воду
Международный турнир по Counter-Strike проходит в Астане
ИИ: на пороге новой технологической эпохи
В Казахстане стартовало профилактическое мероприятие «Безопасная дорога»
Начато возведение крупного металлургического завода
Почему огородик в Шымкенте стал дороже сайрамского гектара?
Полководец. Писатель. Патриот
Строительство десяти крупных заводов по производству хлопка начали в Туркестанской области
Прокуроры на фронте и в тылу – на страже закона и порядка
Костанайская область – лидер РК по производству и экспорту продуктов питания
Служебные собаки Нацгвардии отличились на международной выставке
Нацгвардия МВД РК отметила 80-летие Победы масштабной патриотической акцией
Мажилис принял новый Налоговый кодекс
Три перекрестка временно закроют на ремонт в Астане
Дорога Атырау-Астрахань: завершающий этап
Грамот на 450 миллионов тенге хотел закупить отдел образования в Талдыкоргане
Гвардеец мечтает озвучить Парад в Астане
Удивительная судьба Масима Якубова
Автоледи, не пропустившая машину скорой помощи в Алматы, наказана
Токаев освободил от должности посла в Монголии
Цифровизация учета газа в Шымкенте: объявлены первые результаты
Президент назначил новых послов в Монголии, Дании и Шри-Ланке
Как обезопасить себя от сексуальных домогательств на рабочем месте

Читайте также

Штормовое предупреждение вновь объявлено в Казахстане
В Казахстане резко изменится погода
МЧС обратилось к казахстанцам в связи с сильной жарой
Жару сменят дожди в Казахстане

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]