Прогноз погоды по Казахстану на предстоящие трое суток предоставили в РГП «Казгидромет», сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По данным метеослужбы, в ближайшие дни на погоду республики будет оказывать влияние циклоническая деятельность, ожидаются дожди с грозами, град, порывистый ветер, шквал, лишь на востоке, 20-21 мая на юге, юго-востоке страны ожидается погода без осадков.

Сильный дождь прогнозируется 20 мая ночью в Западно-Казахстанской, 22 мая днем в Актюбинской областях. Пыльная буря на юге, юго-востоке страны. На юго-западе, востоке страны ожидается туман.

Температура воздуха:

- на западе, северо-западе страны понижение днем от 18-28 до 15-25 тепла;

- на севере страны повышение днем от 20-26 до 20-29 тепла;

- в центре, на востоке страны повышение от 20-28 до 22-33 тепла;

- на юге повышение от 25-35 до 28-38 тепла;

- на юго-востоке повышение от 22-30 тепла до сильной жары 30-38 градусов.