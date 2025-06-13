Дожди с грозами ожидают казахстанцев в эти выходные

Погода
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На территорию РК не прекращают смещаться циклоны

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Прогноз погоды по Казахстану на предстоящие трое суток предоставили в РГП «Казгидромет», сообщает Kazpravda.kz

По данным синоптиков, в ближайшие дни с северо-запада начнет свое движение очередной циклон и связанные с ним атмосферные фронтальные разделы, которые принесут с собой дожди и грозы, 15-16 июня в отдельных районах Западно-Казахстанской, Атырауской областей – сильные дожди, с возможным выпадением града, и понижением температуры воздуха.

А вот южная половина страны по-прежнему будет находиться под влиянием теплых воздушных масс с районов Ирана, которые сохранят довольно высокие температуры воздуха, добавили в метеослужбе.

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