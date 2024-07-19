Дожди с грозами продолжатся на выходных в Казахстане

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По данным метеослужбы, в ближайшие три дня в большинстве областей Казахстана на фоне пониженного атмосферного давления временами пройдут кратковременные дожди с грозами и усилением порывистого ветра до 15-20 м/с, а сильные ливневые дожди с градом ожидаются на востоке, в горных районах юга, юго-востока страны.

Днем преобладающая температура воздуха составит на севере, востоке страны +20+28℃, на юге +34+39℃, в центре страны прогнозируется повышение до +25+33℃, на юго-востоке до +30+38℃, а на западе страны до отметков сильной жары +33+38℃.