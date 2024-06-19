Дожди с грозами продолжатся в Казахстане

Лишь в восточных регионах погода прогнозируется без существенных осадков

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Прогноз погоды по Казахстану на ближайшие три дня, 20-22 июня, предоставило РГП «Казгидромет», передает Kazpravda.kz

По данным метеослужбы, в ближайшие дни на западе Казахстана, где уже несколько дней стоит аномальная жара, ожидается спад жары, и 22 июня температура вернется в свое климатическое русло, за счет ожидающихся обильных дождей.

На севере и в центре страны, после небольшого прекращения осадков, снова ожидаются дожди с грозами, в отдельных регионах сильные дожди, град и шквал.

А в горных районах юга республики, за счет дневной конвекции, по-прежнему будет неустойчивая погода.

Лишь в восточных регионах погода прогнозируется без существенных осадков, добавили синоптики.