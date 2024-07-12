Дождливые выходные снова ожидают казахстанцев

По республике ожидаются гроза, град, шквал и усиление ветра

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Прогноз погоды по Казахстану на 13-15 июля предоставило РГП «Казгидромет», передает Kazpravda.kz

По данным метеослужбы, в предстоящие дни погоду Казахстана будет формировать южный циклон, с которым сохранятся кратковременные дожди, за исключением северо-восточных и восточных регионов страны, где прогнозируется преимущественно малооблачная погода без осадков.

На юге, юго-востоке, в центре и северо-западе, 13 июля на западе республики временами пройдет сильный дождь.

В целом по Казахстану ожидаются гроза, град, шквал и усиление ветра.

На юге ожидается небольшое понижение температуры воздуха днем до +20+35°С, на остальной территории резких изменений не прогнозируется, отметили синоптики.