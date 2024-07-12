Дождливые выходные снова ожидают казахстанцев

Погода
14
Наталия Буланова
выпускающий редактор

По республике ожидаются гроза, град, шквал и усиление ветра

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Прогноз погоды по Казахстану на 13-15 июля предоставило РГП «Казгидромет», передает Kazpravda.kz

По данным метеослужбы, в предстоящие дни погоду Казахстана будет формировать южный циклон, с которым сохранятся кратковременные дожди, за исключением северо-восточных и восточных регионов страны, где прогнозируется преимущественно малооблачная погода без осадков.

На юге, юго-востоке, в центре и северо-западе, 13 июля на западе республики временами пройдет сильный дождь.

В целом по Казахстану ожидаются гроза, град, шквал и усиление ветра.

На юге ожидается небольшое понижение температуры воздуха днем до +20+35°С, на остальной территории резких изменений не прогнозируется, отметили синоптики.

 

#погода #выходные #прогноз #дождь

Популярное

Все
Встречает гостей казахский аул
Усилено патрулирование лесных территорий
В рамках акции «Таза Қазақстан» повсеместно проходит Неделя добра
Учить государственный язык в парке приглашают горожан старшеклассники
Как звучит новое слово
Культурный диалог между странами и поколениями
Высокая цена беспечности
Речной патруль: приготовиться к погружению!
Перед сборной стоит задача попасть на зимнюю Олимпиаду
Почти 20 млн тенге перевела мошенникам жительница Актобе
В столице прошла Bozjyra Fashion Week Astana SS 2024
Алимханулы провел дуэль взглядов перед боем за два титула
В Японии законодательно обязали жителей смеяться
Более ста тысяч человек приняли участие в международном фестивале «Театральная Евразия»
Религиозных радикалов задержали в нескольких регионах РК
Нормативное постановление Конституционного Суда Республики Казахстан от 11 июля 2024 года №48-НП
Танцуют все!
Проверенный опыт плюс технологии
В столице проходят курсы для лидеров в сфере здравоохранения
Долги работодателей по заработной плате озвучили в Минтруда
Три человека погибли в воинской части в Арысе
Три тысячи домбристов сыграют одновременно в парке Талдыкоргана
Глава государства поздравил соотечественников с Национальным днем домбры
Российские борцы отказались от участия в ОИ-2024
Строительство LRT в Астане: закроют съезд по улице Сыганак
Масуд Пезешкиан избран новым президентом Ирана
Путинцева сотворила главную сенсацию на Уимблдоне
Все пострадавшие от паводка жители Кокшетау обеспечены жильем
Производство бензина в стране впервые за много лет сократилось
Продажи новых авто в Казахстане выросли в два раза за год
Полицейские авто выстроились в форме домбры в ВКО
Появились новые фото со стройки города-небоскреба «Зеркальная линия»
Шоу дронов в Астане увидели более 100 тыс. человек
Национальный день домбры отмечается в Казахстане
Евро-2024: определились все полуфиналисты
Рыбакина одержала самую разгромную победу на турнирах «Большого шлема»
Кир Стармер представил состав нового правительства Британии
Секретариат Организации тюркских государств будет усилен
Головкин: Казахстан может выйти из IBA
Спикер Сената: «Школы должны раскрывать потенциал детей»
Значительного повышения тарифов опасаются жители Северного Казахстана
Шымкентский водоканал, признанный лучшим в стране и СНГ, может стать полностью частным
Фанаты Димаша изучают казахский язык
Новый этап развития системы здравоохранения страны
Личность и наследие Шынгыз-хана остаются в центре внимания ученых
Преодоление. Пять лет созидания
Семья Кривошеевых – Клеустер вернулась из Германии в Казахстан
Токаев переговорил по телефону с Путиным
Из почти 40 фонтанов в Атырау работает только один
Строительные рынки переезжают за город
Судебное реформирование: реалии и перспективы
За плечами талантливого хирурга Орала Оспанова десятки тысяч успешных операций
Девушка задушила ребенка и выпрыгнула из колеса обозрения в Алматы
Большую зачистку «мертвых душ» провели  в Костанайской области
WhatsApp-бот против мошенников действует в Астане
Двадцать членов ОПГ доставили в полицию
Казахстан примет участие в саммите животноводства во Франции в качестве почетного гостя
Эпос «Едиге» и топоним «Кушмурун»: неизвестное об известном
Дело Бишимбаева: астанчанку подозревают в присвоении 100 млн тенге
В Караганде из мусора делают антивандальные люки для колодцев

Читайте также

Дожди на юге, жару на севере Казахстана обещают синоптики
Температура морской воды в Новой Зеландии достигла рекорда
Июнь 2024 года стал самым жарким за всю историю наблюдений
Град и ветер обещают синоптики на выходных

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]