Дресс-код отменили в Сенате Конгресса

Lifestyle
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Сенаторы Конгресса США получили возможность приходить на заседания в повседневной одежде после отмены дресс-кода, предписывающего носить костюм с галстуком или строгое платье, передает Kazpravda.kz со ссылкой на ТАСС.

Фото: nyt.com Сенатор Джон Феттерман (в центре) задал новый стиль американским политикам

По информации портала Axios, в понедельник лидер демократического большинства в Сенате Чак Шумер (от штата Нью-Йорк) сообщил парламентскому приставу, что он больше не обязан следить за соблюдением дресс-кода законодателями. "Сенаторы могут выбирать, что носить в зале заседаний. Я продолжу носить костюм", - приводит издание выдержку из заявления Шумера.

Портал уточняет, что поводом для отмены стало поведение сенаторов, которые начали отказываться от костюмов и галстуков, на протяжение десятилетий считавшихся рекомендованной формой рабочей одежды законодателей. Так, Джон Феттерман (демократ от штата Пенсильвания) неоднократно являлся на работу в мешковатых шортах и толстовке. Как уточняет портал, отмена не касается членов Палаты представителей Конгресса.

Это решение вызвало критику со стороны представителей Республиканской партии. 46 сенаторов-республиканцев направили Шумеру письмо, в котором выразили "глубокое разочарование и решительное неодобрение" отмены дресс-кода, призвав немедленно его возобновить. "Разрешение носить на заседаниях Сената повседневную одежду отражает неуважение к институту, которому мы служим, и к американским семьям, которые мы представляем", - указано в письме.

Портал напоминает, что официального дресс-кода для законодателей никогда не существовало, мужчины традиционно носили костюм с галстуком, а женщины - платье с закрытыми плечами или брючный костюм. В 2019 году по инициативе сенатора от Демократической партии Эми Клобушар (штат Миннесота) женщинам в верхней палате разрешили надевать платья без рукавов. Несколькими годами ранее носить такие платья разрешили женщинам из числа членов Палаты представителей.

#костюм

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