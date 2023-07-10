Древней дорогой тюркской культуры

Международный караван посвящен 310-летию одного из великих казахских правителей, государственного деятеля, дипломата и полководца ­Абылай-хана.

Цель экспедиции – пропаганда единой культуры народов, проживающих в Казахстане, Российской Федерации и Монголии, знакомство с наследием кочевой цивилизации и историческими реликвиями этих стран.

Маршрут протяженностью около 9 тыс. километров охватывает территории Казахстана, России и Монголии. Караван уже пришел из Кокшетау (Бурабай) в Астану (на древнее городище Бозок). Далее он последует в Павлодар – Бийск – Горно-Алтайск – Кош-Агаш – Баян-Улгий – Ховд – Баянхонгор – Хархорин – Номгон – Улан-Батор – Налайхан – Улан-Удэ – Иркутск – Красноярск – Новосибирск – Омск и вернется в Кокшетау.

Эта международная экспедиция стала продолжением прошлогоднего проекта «Абылай ханның қара жолы», который проводился в стране впервые.

– Абылай-хан наладил международные отношения со многими соседними государствами. Именно поэтому в экспедиции, идущей по трем странам, мы будем пропагандировать общность культуры народов Казахстана, Российской Федерации и Монголии, знакомить с наследием кочевой цивилизации, прославлять исторические основы дружбы и братства между казахским и русским, казахским и монгольским народами – сказал на стоянке каравана близ древнего городища Бозок руководитель экспедиции Мураткажы Ыдырысулы.

В Павлодарской области планируется проведение «круглого стола» «От Абылай-хана до Тонь­юкука» с участием ученых и краеведов.

В городах Российской Федерации – Новосибирске, Омске, где проживают этнические казахи, пройдут встречи с представителями казахской диаспоры. Также планируется организовать встречу с казахами в городах Баян-Улгий и Улан-Батор в Монголии и посетить исторические памятники великого государства прошлого – Тюркского каганата: стеллы каганов Бильге, Кутлуга, Култегина, Тоньюкука. Далее участники экспедиции проедут по историческим памятникам и местам сако-гуннского и древнетюркского периодов на Алтае и Саянах.

В ходе экспедиции в Улан-Баторе пройдет международная конференция «От Абылай-хана до Тоньюкука».