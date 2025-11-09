Такое открытие сделала команда археологов, изучив один из районов обитания этих древних людей в Африке, на севере Кении, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Русскую службу ВВС

Фото: David Braun

Вопреки господствовавшим до сих пор представлениям, самые древние из первобытных людей, жившие больше 2,5 млн лет назад, тысячелетиями, из поколения в поколение, передавали технику изготовления примитивных орудий труда, и это помогло им пережить кардинальное изменение климата. Такое открытие сделала команда археологов, изучив один из районов обитания этих древних людей в Африке, на севере Кении.

До сих пор ученые предполагали, основываясь на разрозненных находках каменных орудий труда, что древнейшие предки человека делали и применяли их спорадически: иногда и кое-где их изобретали, но потом забывали.

Теперь же команда археологов, изучив находки из разных слоев, сделанные на новом археологическом объекте Наморотукунан на севере Кении, в бассейне озера Туркана, пришли к выводу, что живший там древний предок homo sapiens, «человек умелый» (homo habilis), передавал технику изготовления каменных орудий труда из поколения в поколение в течение 300 тысяч лет.

Отчет о своем открытии учёные опубликовали на этой неделе в приложении к журналу Nature.

По словам руководителя исследования, профессора Дэвида Брауна из американского Института Джорджа Вашингтона, это открытие дает основания для радикального пересмотра наших представлений об эволюции человека.

«Мы думали, что орудия труда появлялись лишь в виде коротких вспышек и затем исчезали. Но когда мы видим одно и то же на протяжении 300 тысяч лет, этот вывод неверен, — сказал профессор Браун. — Применение орудий труда (людьми и предками людей), вероятно, началось гораздо раньше и было более стабильным, чем мы думали».

Археологи работали в Наморотукунане десять лет и нашли 1300 острых скребков, примитивных каменных молотков, которыми делали другие орудия, а также так называемых «литических ядер». Все инструменты были сделаны из тщательно подобранных камней из реки. Эту технику изготовления самых простых орудий труда ученые называют Олдовайской, она была широко распространена среди первых предков современного человека.

Одинаковые орудия в Наморотукунане встречаются в трех археологических слоях, разделенных сотнями тысяч лет. По словам доктора Дана Палчу Рольера из бразильского Университета Сан-Пауло, многие камни подобраны специально, с учетом их свойств, что позволяет предполагать, что те, кто делал из них инструменты, хорошо знали, что искать.

«В этом месте мы наблюдаем невероятный уровень сложности, — сказал доктор Палчу Рольер в эфире Би-би-си. — Эти ребята были крайне умелыми геологами. Они знали, где найти наилучшее сырье, и их каменные орудия великолепны. Некоторыми из них на самом деле можно порезаться».

При этом геологические данные позволяют предположить, что искусство изготовления орудий помогло этим древним людям пережить радикальное изменение климата.

По словам старшего научного сотрудника Национальных музеев Кении Рахаба Н. Киньянджуи, в ту эпоху в этом регионе центральной Африки климат постепенно стал гораздо суше, и пышную зелень сменили сухая саванна, по которой прокатывались пожары, и полупустыни.

По словам доктора Палчу Рольера, животных такие перемены заставили бы эволюционно приспособиться, уйти в другие места или вымереть. Но первобытные люди, делавшие орудия труда, вероятно, приспособились к переменам именно при помощи этого искусства, а не путем биологической эволюции.

«Это умение помогло древнейшим жителям Восточной Турканы выжить в быстро меняющемся климате — не адаптируясь при этом самим, физически, а адаптируя способы добычи пищи», — говорит ученый.

«Применение орудий труда позволило им не менять свои организмы, чтобы приспособиться к переменам. Вместо этого они выработали технику, нужную для добычи пищи: орудия, которыми можно было разрезать туши животных и выкапывать растения», — объясняет ученый.

Доказательства этому археологи нашли в Наморотукунане — там обнаружились кости животных, разрубленные каменными инструментами. Это показывает, что все время, пока менялся климат, древние люди охотились и ели мясо.

«Эта технология давала им преимущество [в борьбе за выживание]. Они имели доступ к разным видам пищи. Источники пищи менялись, но у них была эта технология, и благодаря ей они смогли пережить эти перемены, находя новую пищу», — говорит доктор Палчу Рольер.

2,75 млн лет назад в этом регионе, в центральной Африке, жили самые первые предки человека. Мозг у них был примерно в два раза меньше, чем у современных людей. Эти первобытные люди, возможно, жили одновременно с их предшественниками в эволюционном смысле, австралопитеками, обладавшими большими зубами и смесью черт человека и шимпанзе.

Инструменты, найденные в Наморотукунане, делали либо одни, либо другие, а может, оба этих вида.

Как отмечает профессор Браун, до сих пор ученые полагали, что стабильное применение орудий труда началось гораздо позже, 2,4-2,2 млн лет назад, когда первобытные люди эволюционировали в существ с существенно большим объемом мозга.