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Мероприятие стало важным этапом в популяризации истории и культуры нашей страны, отметила директор Государственного историко-культурного музея-заповедника «Бозоқ» Сауле Бурбаева.

Центральной локацией праздника стал Южный входной портал археологического парка «Бозоқ» — памятника, олицетворяющего тысячелетнюю преемственность степных цивилизаций и исторические истоки современной столицы Астаны. От каганских ставок раннетюркского времени до казахских зимовок позднего средневековья, Бозок хранит в себе историческое прошлое и культурное наследие.

Одним из ключевых событий стало зажжение ритуального огня — символа сакрального пробуждения древнего городища Бозоқ, воплощающего глубинную преемственность культуры Великой степи. Церемонию провели участники Есильской археологической экспедиции под руководством кандидата исторических наук, директора Научно-исследовательского института археологии имени К.А. Акишева — Марал Хабдулиной. Она передала огонь своим ученикам, прошедшим путь научного становления. Этот момент стал одним из самых трогательных эпизодов фестиваля, воплотив идею непрерывности традиции и преемственности поколений. Все они — участники Есильской археологической экспедиции, для которых Бозоқ — не просто памятник, а живая часть их профессиональной биографии и личной истории.

После выступления археологов был проведен редкий для музейных практик древний обряд «Отпен аластау», выполненный одним из ведущих этнологов страны, кандидатом исторических наук Зубайдой Сурагановой.

В казахской культуре с огнем связаны такие понятия, как «Отан», «отбасы» и «отағасы». Все, что начинается с огнем, связано с домом, очагом, с продолжением рода и преемственностью поколений.

Считалось, что пламя способно изгнать злые силы, избавить от недугов, отвести сглаз и вернуть человеку гармонию с самим собой и окружающим миром. Один из древнейших обрядов, сохранившийся в нашей культуре «отпен аластау», ритуал очищения с помощью огня и дыма. Он проводился в момент переселения на жайлау.

Прибыв на новое место, семьи разводили костры, через дым которых прогоняли скот, чтобы уберечь его от сглаза, болезней и злых духов. Особая роль в обряде отводилась уважаемым женщинам рода — хранительницам традиций. Именно они окуривали юрты тлеющими пучками арши, обходя жилище и членов семьи. Обряд стал не театрализованной имитацией, а подлинным актом очищения, пробуждения коллективной памяти и воссоздания забытых пластов культуры.

Использование арши (арча), движение по кругу и дым — как символы защиты от «көз тию» и зла — напомнили, что в казахской культуре огонь — это и энергия жизни, и граница сакрального.

Фестиваль завершился в формате «Аңыз түні» - «Ночи легенд», где археологи делились историями, размышлениями об историческом значении городища Бозок и феномене Великой степи.

Особое внимание привлекло выступление известного археолога, доктора исторических наук Самашева Зейноллы Самашевича — исследователя Берельских курганов, первооткрывателя «Золотого человека» из Атырау и культово-поминального комплекса «Елеке сазы».

Он подчеркнул исключительную важность охраны и научного осмысления археологического наследия как неотъемлемой части национальной идентичности.

По его словам, городище Бозок является важным связующим звеном между средневековыми урбанистическими традициями и исторической памятью казахского народа.

Таким образом, «Түнгі Бозоққа саяхат» предстал не просто культурным событием, а историческим пространством, где осуществился синтез научного знания, этнографической реконструкции и музейной педагогики. Это мероприятие наглядно продемонстрировало, как объекты историко-культурного наследия превращаются в основу формирования национальной идентичности. Более того, оно дало ответ на один из важнейших вопросов современности: каким образом прошлое интегрируется в будущее, становясь его неотъемлемой частью в условиях XXI века.

Этнографический фестиваль объединил представителей Министерства культуры, научного и образовательного сообщества, творческой интеллигенции, школьников и студентов, работников культуры и всех, кто стремится к открытому диалогу с прошлым.

С приветственным словом к участникам обратилась депутат Сената Бибигуль Жексенбай. Она поздравила собравшихся с праздником и особо подчеркнула значимость исторической памяти в формировании национального самосознания. По ее словам, уважение к прошлому и приобщение к традиционным ценностям является основой для устойчивого культурного развития.

Также на фестивале выступил депутат Мажилиса, доктор исторических наук, профессор Еркин Абиль. Фестиваль также посетил известный казахстанский художник-живописец, профессор, лауреат Государственной премии, заслуженный деятель РК Камиль Муллашев. Особый интерес вызвало его произведение «Інжу» — картина, посвящённая женщине-воительнице, которая были найдена на территории городища Бозок. Его работа стала символом роли женщины в истории степной цивилизации.

Этнографический фестиваль сопровождали выступления фольклорного ансамбля «Қазына».

Особое место на фестивале заняло исполнение традиционного казахского вокального искусства в рамках концертной программы «Дәстүрлі әншілер», организованной при поддержке Центрального концертного зала «Қазақконцерт».

На фоне Южного входного портала «Арка», символизирующего направления караванных путей, уходящих в глубь степных просторов Сарыарки, освещённого лучами прожекторов, была создана особая атмосфера погружения в историческое прошлое.

Сцена в эту ночь принадлежала современным хранителям живого голоса народа — лауреатам международных конкурсов и премий Кумарбеку Калкатаю, Дарии Бекпенбет, Аскару Мукияту и Айзат Карабек. Их выступления стали не просто музыкальными номерами, а образными мостами, перекинутыми от сегодняшнего дня к эпохе «сал-сері» — поэтов-импровизаторов, композиторов и певцов, чьё творчество рождалось в степи и было пронизано высокими эстетическими, этическими и философскими смыслами.

Голоса современных «дәстүрлі әншілер» оживили интонации «сал-сері», возвращая в современное культурное сознание многоголосие Великой степи — степи, где каждая песня становилась хроникой чувств, а каждый исполнитель — глашатаем эпохи.