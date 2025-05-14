Древние обряды провели в столице

Культура
95
Игорь Прохоров
Старший корреспондент отдела культуры

На территории археологического парка «Бозоқ» прошел этнографический фестиваль «Түнгі Бозоққа саяхат», сообщает Kazpravda.kz 

фото Бекена Жапарова

Мероприятие стало важным этапом в популяризации истории и культуры нашей страны,  отметила директор Государственного историко-культурного музея-заповедника «Бозоқ» Сауле Бурбаева.

Центральной локацией праздника стал Южный входной портал археологического парка «Бозоқ» — памятника, олицетворяющего тысячелетнюю преемственность степных цивилизаций и исторические истоки современной столицы Астаны. От каганских ставок раннетюркского времени до казахских зимовок позднего средневековья, Бозок хранит в себе историческое прошлое и культурное наследие.

Одним из ключевых событий стало зажжение ритуального огня — символа сакрального пробуждения древнего городища Бозоқ, воплощающего глубинную преемственность культуры Великой степи. Церемонию провели участники Есильской археологической экспедиции под руководством кандидата исторических наук, директора Научно-исследовательского института археологии имени К.А. Акишева — Марал Хабдулиной.  Она передала огонь своим ученикам, прошедшим путь научного становления. Этот момент стал одним из самых трогательных эпизодов фестиваля, воплотив идею непрерывности традиции и преемственности поколений. Все они — участники Есильской археологической экспедиции, для которых Бозоқ — не просто памятник, а живая часть их профессиональной биографии и личной истории.

После выступления археологов был проведен редкий для музейных практик древний обряд «Отпен аластау», выполненный одним из ведущих этнологов страны, кандидатом исторических наук Зубайдой Сурагановой.

В казахской культуре с огнем связаны такие понятия, как «Отан», «отбасы» и «отағасы». Все, что начинается с огнем, связано с домом, очагом, с продолжением рода и преемственностью поколений.

Считалось, что пламя способно изгнать злые силы, избавить от недугов, отвести сглаз и вернуть человеку гармонию с самим собой и окружающим миром. Один из древнейших обрядов,  сохранившийся в нашей культуре «отпен аластау», ритуал очищения с помощью огня и дыма. Он проводился в момент переселения на жайлау.

Прибыв на новое место, семьи разводили костры, через дым которых прогоняли скот, чтобы уберечь его от сглаза, болезней и злых духов. Особая роль в обряде отводилась уважаемым женщинам рода — хранительницам традиций. Именно они окуривали юрты тлеющими пучками арши, обходя жилище и членов семьи. Обряд стал не театрализованной имитацией, а подлинным актом очищения, пробуждения коллективной памяти и воссоздания забытых пластов культуры.

Использование арши (арча), движение по кругу и дым — как символы защиты от «көз тию» и зла — напомнили, что в казахской культуре огонь — это и энергия жизни, и граница сакрального.

Фестиваль завершился в формате «Аңыз түні» - «Ночи легенд», где археологи делились историями, размышлениями об историческом значении городища Бозок и феномене Великой степи.

Особое внимание привлекло выступление известного археолога, доктора исторических наук Самашева Зейноллы Самашевича — исследователя Берельских курганов, первооткрывателя «Золотого человека» из Атырау и культово-поминального комплекса «Елеке сазы».

Он подчеркнул исключительную важность охраны и научного осмысления археологического наследия как неотъемлемой части национальной идентичности.

По его словам, городище Бозок является важным связующим звеном между средневековыми урбанистическими традициями и исторической памятью казахского народа.

Таким образом, «Түнгі Бозоққа саяхат» предстал не просто культурным событием, а историческим пространством, где осуществился синтез научного знания, этнографической реконструкции и музейной педагогики. Это мероприятие наглядно продемонстрировало, как объекты историко-культурного наследия превращаются в основу формирования национальной идентичности. Более того, оно дало ответ на один из важнейших вопросов современности: каким образом прошлое интегрируется в будущее, становясь его неотъемлемой частью в условиях XXI века.

Этнографический фестиваль объединил представителей Министерства культуры, научного и образовательного сообщества, творческой интеллигенции, школьников и студентов, работников культуры и всех, кто стремится к открытому диалогу с прошлым.

С приветственным словом к участникам обратилась депутат Сената Бибигуль Жексенбай. Она поздравила собравшихся с праздником и особо подчеркнула значимость исторической памяти в формировании национального самосознания. По ее словам, уважение к прошлому и приобщение к традиционным ценностям является основой для устойчивого культурного развития.

Также на фестивале выступил депутат Мажилиса, доктор исторических наук, профессор Еркин Абиль. Фестиваль также посетил известный казахстанский художник-живописец, профессор, лауреат Государственной премии, заслуженный деятель РК Камиль Муллашев. Особый интерес вызвало его произведение «Інжу» — картина, посвящённая женщине-воительнице, которая были найдена на территории городища Бозок. Его работа стала символом роли женщины в истории степной цивилизации.

Этнографический фестиваль сопровождали выступления фольклорного ансамбля «Қазына».

Особое место на фестивале заняло исполнение традиционного казахского вокального искусства в рамках концертной программы «Дәстүрлі әншілер», организованной при поддержке Центрального концертного зала «Қазақконцерт».

На фоне Южного входного портала «Арка», символизирующего направления караванных путей, уходящих в глубь степных просторов Сарыарки, освещённого лучами прожекторов, была создана особая атмосфера погружения в историческое прошлое.

Сцена в эту ночь принадлежала современным хранителям живого голоса народа — лауреатам международных конкурсов и премий Кумарбеку Калкатаю, Дарии Бекпенбет, Аскару Мукияту и Айзат Карабек. Их выступления стали не просто музыкальными номерами, а образными мостами, перекинутыми от сегодняшнего дня к эпохе «сал-сері» — поэтов-импровизаторов, композиторов и певцов, чьё творчество рождалось в степи и было пронизано высокими эстетическими, этическими и философскими смыслами.

Голоса современных «дәстүрлі әншілер» оживили интонации «сал-сері», возвращая в современное культурное сознание многоголосие Великой степи — степи, где каждая песня становилась хроникой чувств, а каждый исполнитель — глашатаем эпохи.

#культура #Бозок

Популярное

Все
У адвоката – особый статус в системе правосудия
Укротительницы ветров и повелительницы времени
ИИ: на пороге новой технологической эпохи
Химия угля: новое дыхание индустрии
Отремонтировать, продлить и сэкономить
Призвание – помогать животным
По субсидиям тоже бывают долги
Историю подвига в сердце храним
Подведены итоги I Международного театрального фестиваля «Сырдың Сәбирасы»
Готовы сделать «лецитиновый рывок»
«Люблю разговаривать со своей многотонной машиной»
Роналду сделал неожиданный выбор для трансфера
Построят две крупные ветряные электростанции
Покорили сердца самаркандцев
«Кайрат» упрочил свое лидерство
В Таразе открыли музей Бауыржана Момышулы
Больше нет понятия «трехсменка»
Должники за рубежом не отдохнут
Всегда на страже закона и порядка
Зеленый свет на пути «зеленой» генерации
Костанайская область – лидер РК по производству и экспорту продуктов питания
Служебные собаки Нацгвардии отличились на международной выставке
Три перекрестка временно закроют на ремонт в Астане
Дорога Атырау-Астрахань: завершающий этап
Свыше 4 тыс. военнослужащих приняли участие в военном параде в честь 80-летия Великой Победы
Опубликован полный текст выступления Главы государства на военном параде в Астане
NASA подтвердило предсказание Стивена Хокинга о конце света
Будущее – за цифровыми активами
7 мая — день силы и чести: Казахстан отмечает День защитника Отечества
В Алматы торжественно открыли музей военной техники
Птица счастья: клип башкирской группы Ay Yola оценили в Казнете
В Минобороны обратились к казахстанцам
В Байсеите родились герои Бреста
Токаев прибыл в Москву для участия в мероприятиях к 80-летию Великой Победы
От брони до боеприпасов
Подвиг на все времена
Премьер Индии отменил визиты в Европу
Вася-казах
Книгу фронтовых писем представили в Астане
Размер соцвыплат ветеранам ВОВ и труженикам тыла увеличился в Казахстане
В Талдыкоргане 15 человек уже год ждут купленные «по предзаказу» телефоны
Акимат Алматинской области ответил на жалобу автомобилистов
Ответственность за «овербукинг» вводят в Казахстане
Личный состав Нацгвардии перешел на летнюю форму одежды
В Казахстане стартовало профилактическое мероприятие «Безопасная дорога»
Акмолинец выехал на встречную полосу прямо перед полицейскими
В лицее Шымкента хотели закупить 45 тысяч пачек бумаги на 90 млн тенге
Начато возведение крупного металлургического завода
Почему огородик в Шымкенте стал дороже сайрамского гектара?
Полководец. Писатель. Патриот
Незнание законов не освобождает от... профессии
Строительство десяти крупных заводов по производству хлопка начали в Туркестанской области
Продвижение казахского языка и культуры обсудил Президент с главой «Яндекс Global»
Прокуроры на фронте и в тылу – на страже закона и порядка
Как убивали Шерзата Болата
Астана становится центром ивент-туризма
Нет дружбы крепче фронтовой
Говорят правнуки солдат Победы
Украина и США подписали меморандум к соглашению о полезных ископаемых
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам физической культуры и спорта, а также исключения излишней законодательной регламентации

Читайте также

Международный фестиваль «Опералия»: юных зрителей приглашаю…
Подведены итоги I Международного театрального фестиваля «Сы…
Творческий вечер примы-балерины Мадины Унербаевой пройдет в…
Выставка в честь 80-летия Победы открылась в Алматы

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]