Друзья и школа – лучшие учителя

Юлия Пулина
собственный корреспондент по области Ұлытау

В Казахстане немало людей, которые говорят по-казахски, уверена 18-летняя студентка из Жезказгана Диана Джабраилова. И большинство из них освоили язык благодаря друзьям, соседям, коллегам.

фото из архива Дианы Джабраиловой

Диана свободно говорит по-казахски с 9 лет, окончила школу с русским языком обучения. Особых секретов для успешного изучения нет – помогут практика и общение.

– От окружения зависит многое в жизни, – отметила она. – У меня много друзей, которые говорят по-казахски, и хотелось быть с ними на одной волне. Пока мы играли на улице, я слушала речь, запоминала слова, а в школе старалась выучить весь учебный материал, что давал преподаватель. Когда говоришь с людьми на их родном языке, базовые слова начинаешь запоминать и понимать. Знание казахского помогло мне стать более открытой, артис­тичной, ведь еще со школьной скамьи принимаю участие в языковых олимпиадах и конкурсах разного уровня, читала стихи Абая со сцены.

Всегда мечтала стать педагогом начальных классов, призналась Диана Джабраилова, хотела работать с детьми младшего возраста. По окончании школы планировала выбрать именно эту профессию, но оказалось, что в педагогическом колледже нет такой группы. В итоге выбор пал на профессию педагога английского языка, сейчас Диана Джабраи­лова – студентка третьего курса Жезказганского педагогического колледжа.

– Английский язык мне нравится еще со школы, – рассказала она. – Когда планировала свое будущее, это было одним из прио­ритетных направлений, ведь переводчики или репетиторы всегда нужны.

Считается, что тем, кто уже владеет двумя языками, третий дается гораздо легче. И все же, призналась студентка, английский язык изучать немного сложнее.

– Это моя будущая профессия, поэтому я очень стараюсь, – отметила она. – Если что-то не понимаю на уроках в колледже, беру дополнительные занятия, пользуюсь специальными приложениями в Интернете – это большая помощь.

Кстати, творческую деятельность Диана Джабраилова продолжила и в колледже, где учителя с первого курса приметили, что она говорит на двух языках. Сейчас девушка выступает на олимпиадах и конкурсах, представляя педагогический колледж.

Не так давно она стала постоянным участником мероприятий, которые организовывает КГУ «Қоғамдық келісім» управления общественного развития области Улытау при поддержке Ассамблеи народа Казахстана. На встречах, семинарах и торжественных событиях она выступает с творческими и танцевальными номерами.

– Мне нравится общественная деятельность, – рассказала Диана Джабраилова. – Танцами я увлеклась в 9 лет, танцевала в ансамбле «Дамира», сейчас участвую в постановках молодежного театра «Алгабас», есть свой продюсер. Театр работает в Астане и Жезказгане, выезжает на гастроли в другие города.

Диана Джабраилова родилась в мусульманской семье. Папа – татарин, мама – азербайджанка. Многие традиции очень схожи с казахскими по своей сути, как и языки.

– Татарский язык немного похож на казахский, но произношение мягче, – пояснила она. – Люди, которые говорят по-казахски или по-татарски, всегда смогут легко объяс­ниться в любой тюркоязычной стране. А это хорошая возможность для общения, обретения новых друзей.

