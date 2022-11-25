ДТП с автобусами в Караганде: 19-летняя пассажирка скончалась в больнице

Карагандинские медики боролись за ее жизнь, но травмы оказались слишком серьезными.

Фото: Kazpravda.kz

Увеличилось число погибших в аварии после столкновения двух автобусов в Караганде, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Ekaraganda.kz.

По сообщению Управления здравоохранения Карагандинской области, в больнице от полученных травм скончалась 19-летняя пассажирка автобуса № 146.

Карагандинские медики боролись за ее жизнь, но травмы оказались слишком серьезными, отметили в управлении.

Среди пациентов, находящихся в тяжелом состоянии, также водитель автобуса № 146. По информации медиков, его состояние тяжелое, но стабильное.

Напомним, сегодня в 9:16 утра на мосту в районе ДСК произошло столкновение двух пассажирских автобусов. Водитель автобуса № 41 погиб. Еще 18 человек доставили в больницы города.