В ДТП с автобусами в Караганде пострадали 18 человек, четверо из них – в тяжелом состоянии

В аварии с участием двух автобусов в городе Караганде пострадали 18 человек, четверо из них находятся в тяжелом состоянии, передает Kazpravda.kz со ссылкой на eKaraganda .

Фото: t.me/patriot_patriot

Руководитель травматологического центра многопрофильной больницы имени профессора Макажанова доктор медицинских наук Берик Тулеубаев рассказал о состоянии пострадавших при аварии людей.

Всего на данный момент в больницы города поступили 18 человек. Четверо из них находятся в тяжелом состоянии.

Благодаря четкой работе ситуационного центра тяжелые больные были распределены между стационарами.

«Двое с более стабильной гемодинамикой были направлены на базу Юго-Востока, двое крайне тяжелых оставлены здесь.

Наши хирурги начали противошоковые, реанимационные мероприятия в условиях операционной. Была собрана команда хирургов. В состав вошли и сотрудники Медицинского университета хирургии, которые находятся на этой базе, и также были дополнительно стянуты сотрудники с Юго-Востока: челюстно-лицевой хирург, офтальмолог, нейрохирург и абдоминальный хирург.

На данный момент состояние этих больных тяжелое. Ведется интенсивная терапия», – подчеркнул Берик Тулеубаев.