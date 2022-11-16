ДТП с микроавтобусом в Улытауской области оказалось смертельным

Микроавтобус перевернулся на трассе в Улытауской области. В ДТП скончалась 35-летняя женщина, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Telegram-канал POLISIA.KZ.

Напомним, 16 ноября на 722 километре автодороги Кызылорда – Павлодар перевернулся микроавтобус с пассажирами. Сообщалось о троих пострадавших.

Позже в полиции дали более развернутую информацию. Выяснилось, что в салоне транспорта находились 20 пассажиров.

ДТП произошло около 06:40 часов на трассе Павлодар – Кызылорда, около поселка Актубек.

«53-летний водитель автомашины Mercedes-Benz Sprinter, по предварительным данным, из-за погодных условий, не справившись с рулевым управлением, совершил опрокидывание. В результате ДТП на месте происшествия скончалась 35-летняя пассажирка», – сообщили в полиции.

Начато досудебное расследование по части 3 уголовной статьи «Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами» и назначены соответствующие экспертизы.