ДТП с участием трех авто произошло в Акмолинской области

На трассе в Акмолинской области произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого трое людей получили травмы, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz

Фото: Polisia.kz

11 декабря в полицию поступила информация о ДТП, произошедшем на автодороге Екатеринбург — Алматы, недалеко от села Турген. Прибывшие сотрудники полиции предварительно установили, что 22-летний водитель автомобиля Toyota Prado не справился с управлением, в результате чего транспортное средство опрокинулось в кювет.

Позже на место инцидента для оказания помощи прибыли сотрудники дорожной организации на КамАЗе, в который врезалась двигавшаяся в попутном направлении Daewoo Nexia. В результате ДТП трое людей доставлены с легкими травмами в центральную районную больницу.

Полицейские продолжают выяснять все обстоятельства происшествия. Стражи порядка призывают участников дорожного движения проявлять предельную внимательность на дороге.



