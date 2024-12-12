ДТП с участием трех авто произошло в Акмолинской области

Происшествия
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Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

На трассе в Акмолинской области произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого трое людей получили травмы, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz

Фото: Polisia.kz

11 декабря в полицию поступила информация о ДТП, произошедшем на автодороге Екатеринбург — Алматы, недалеко от села Турген. Прибывшие сотрудники полиции предварительно установили, что 22-летний водитель автомобиля Toyota Prado не справился с управлением, в результате чего транспортное средство опрокинулось в кювет.

Позже на место инцидента для оказания помощи прибыли сотрудники дорожной организации на КамАЗе, в который врезалась двигавшаяся в попутном направлении Daewoo Nexia. В результате ДТП трое людей доставлены с легкими травмами в центральную районную больницу.

Полицейские продолжают выяснять все обстоятельства происшествия. Стражи порядка призывают участников дорожного движения проявлять предельную внимательность на дороге.

 

#ДТП #Акмолинская область

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