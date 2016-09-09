​Дух Великой степи

Его участники отдали дань истории и предкам в преддверии 25-летия Независимости Казахстана и 1 000-летия Алматы. Фестиваль, несмотря на новизну, вызвал повышенный интерес нескольких тысяч участников и гостей из 10 стран: помимо стран СНГ, из Венгрии, Голландии, Германии, Турции, Китая, Кореи.

В конном параде, воссоздавшем кочевое прошлое, участвовал один из организаторов фестиваля – Анд­раш Жолт Биро из Венгрии, ученый-антрополог, председатель Венгерского Туран-фонда. Он сам является инициатором курултая туранских народов, занесенного в Книгу рекордов Гиннесса. Последний курултай в Венгрии посетили 250 тыс. человек!

– Фестиваль призван познакомить всех желающих с богатым нас­ледием казахов и других тюркских народов, а также с современными достижениями Казахстана, – рассказывает Жолт Биро. – С другой стороны, «Ұлы дала рухы» раскроет как казахстанцам, так и зарубежным гостям неизвестные прежде возможности для познавательного, спортивного, экстремального и этнотуризма в Казахстане. Как показал опыт Венгрии, фестиваль в таком формате – успешная модель, которая привлекает широкое внимание.

Площадка «Ұлы дала рухы» была разбита по тематическим секторам. Это помогло почувствовать связь времен и эпох – саков, кангюев, усуней, гуннов, скифов, сарматов, тиграхаудов, массагетов, познать долгий путь становления казахской нации, проникнуть в ее историю и понять связь событий в развитии Великого шелкового пути, увидеть изнутри жизнь кочевников и устройство их быта, познакомиться с исторически воссозданными традициями и обрядами, связанными со всеми сферами жизни казахов, а также познать секреты мастерства древних ремесленников, попробовать поработать с войлоком, кожей, серебром, глиной по сохранившимся издревле технологиям. Желающие могли полюбоваться мастерством профессиональных беркутчи, сыграть в национальные игры, познакомиться с музыкальным наследием, попробовать настоя­щие национальные блюда, заодно узнав секреты их приготовления. Гостей фестиваля ждало изобилие казахского дастархана.

Те, кто увлекается верховой ездой, могли покататься на лошадях либо лицезреть превосходную кос­тюмированную джигитовку каскадерской группы Nomad. Подобрать прямо на скаку алый платок с травы, ехать стоя или совершая сальто – этим парням и девушкам все под силу. Другие гости фестиваля смотрели на состязания лучников и батыров либо болели за игроков кокпар – казахской национальной конной игры, где всадники борются за тушу козла. Желающие могли поучаствовать в казак куреси, где приемы демонст­рировали профессиональные палуа­ны.

Немало интересного было и для представительниц прекрасного пола: мастер-классы по вышиванию картин, созданию традиционных казахских украшений; ярмарки, переполненные ювелирными изделиями, национальной одеждой, мехами, народными музыкальными инструментами и другим handmade. И конечно, куда без национальных качелей алтыбакан, на которых с утра до вечера катались молодежь и ребятня. А маленьким гостям аниматоры составили отдельную программу: чаепитие в юртах с пробой традиционных казахских блюд и легендами о номадах. На фестиваль были также приглашены воспитанники областного детского дома.

Общую картину «Духа Великой степи» дополнял ансамбль бабушек в национальных нарядах «Әжелер шуағы». Самой младшей из артис­ток – 62 года. Женщины в кимешеках в эти дни исполняли всеми любимые казахские народные песни. Причем костюмы участников фестиваля и музыкантов, доспехи и оружие батыров воссозданы по историческим материалам. Учитывая успех первого фестиваля «Ұлы дала рухы», есть основания полагать, что он не пос­ледний.