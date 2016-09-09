Свежий выпуск

​Дух Великой степи

Борис БУЗИН, Алматинская область

Его участники отдали дань истории и предкам в преддверии 25-летия Независимости Казахстана и 1 000-летия Алматы. Фестиваль, несмотря на новизну, вызвал повышенный интерес нескольких тысяч участников и гостей из 10 стран: помимо стран СНГ, из Венгрии, Голландии, Германии, Турции, Китая, Кореи.

В конном параде, воссоздавшем кочевое прошлое, участвовал один из организаторов фестиваля – Анд­раш Жолт Биро из Венгрии, ученый-антрополог, председатель Венгерского Туран-фонда. Он сам является инициатором курултая туранских народов, занесенного в Книгу рекордов Гиннесса. Последний курултай в Венгрии посетили 250 тыс. человек!

– Фестиваль призван познакомить всех желающих с богатым нас­ледием казахов и других тюркских народов, а также с современными достижениями Казахстана, – рассказывает Жолт Биро. – С другой стороны, «Ұлы дала рухы» раскроет как казахстанцам, так и зарубежным гостям неизвестные прежде возможности для познавательного, спортивного, экстремального и этнотуризма в Казахстане. Как показал опыт Венгрии, фестиваль в таком формате – успешная модель, которая привлекает широкое внимание.

Площадка «Ұлы дала рухы» была разбита по тематическим секторам. Это помогло почувствовать связь времен и эпох – саков, кангюев, усуней, гуннов, скифов, сарматов, тиграхаудов, массагетов, познать долгий путь становления казахской нации, проникнуть в ее историю и понять связь событий в развитии Великого шелкового пути, увидеть изнутри жизнь кочевников и устройство их быта, познакомиться с исторически воссозданными традициями и обрядами, связанными со всеми сферами жизни казахов, а также познать секреты мастерства древних ремесленников, попробовать поработать с войлоком, кожей, серебром, глиной по сохранившимся издревле технологиям. Желающие могли полюбоваться мастерством профессиональных беркутчи, сыграть в национальные игры, познакомиться с музыкальным наследием, попробовать настоя­щие национальные блюда, заодно узнав секреты их приготовления. Гостей фестиваля ждало изобилие казахского дастархана.

Те, кто увлекается верховой ездой, могли покататься на лошадях либо лицезреть превосходную кос­тюмированную джигитовку каскадерской группы Nomad. Подобрать прямо на скаку алый платок с травы, ехать стоя или совершая сальто – этим парням и девушкам все под силу. Другие гости фестиваля смотрели на состязания лучников и батыров либо болели за игроков кокпар – казахской национальной конной игры, где всадники борются за тушу козла. Желающие могли поучаствовать в казак куреси, где приемы демонст­рировали профессиональные палуа­ны.

Немало интересного было и для представительниц прекрасного пола: мастер-классы по вышиванию картин, созданию традиционных казахских украшений; ярмарки, переполненные ювелирными изделиями, национальной одеждой, мехами, народными музыкальными инструментами и другим handmade. И конечно, куда без национальных качелей алтыбакан, на которых с утра до вечера катались молодежь и ребятня. А маленьким гостям аниматоры составили отдельную программу: чаепитие в юртах с пробой традиционных казахских блюд и легендами о номадах. На фестиваль были также приглашены воспитанники областного детского дома.

Общую картину «Духа Великой степи» дополнял ансамбль бабушек в национальных нарядах «Әжелер шуағы». Самой младшей из артис­ток – 62 года. Женщины в кимешеках в эти дни исполняли всеми любимые казахские народные песни. Причем костюмы участников фестиваля и музыкантов, доспехи и оружие батыров воссозданы по историческим материалам. Учитывая успех первого фестиваля «Ұлы дала рухы», есть основания полагать, что он не пос­ледний.

Популярное

Все
Взрослые судятся – дети страдают
Гидра многоградусная, суррогатная
За нарушение экологического законодательства наказали 12 сельских акимов
Сельчане Алматинской области требуют построить дороги и школы, обеспечить порядок в коммунальном хозяйстве
Где-то на обочине оказалась «дорожная карта» по комплексному решению экологических проблем Северо-Казахстанской области.
Накануне зимы власти Северо-Казахстанской области сделали работу над ошибками прошлого сезона
Министерство национальной экономики разработало проект поправок в Указ Президента о продлении моратория на проверки малого бизнеса на 2023 год
Голос писателя – голос народа
Сын бескрайних степей – Нуртуган
Понятно без перевода
Ползучий и беззвучный враг
Наедине с природой
Центр притяжения – Бозок
Через годы, через расстояния
Сплотиться вокруг единой цели
Быть ближе к народу
Обменялись опытом
Мы стали еще ближе
Поиски и находки Турсынхана Закенулы
От студентов до металлургов
Водитель выпрыгнул из машины на полном ходу в Павлодарской области
Иманбек Зейкенов женился
В ВКО из-за халатности остановила работу ТЭЦ
Дипломат сделал рискованное заявление ТАСС, в котором отметил, что Казах­стан не остановится на принятии Дек­ларации о суверенитете, а добьется полной государственной независимости
Тело младенца нашли на мусорном полигоне в Актюбинской области
В АФМ прокомментировали задержание сотрудника ДЭР с пистолетом
Праздничный телемарафон: как отметить День Республики, не выходя из дома
Президент Казахстана провел встречу с президентом Европейской комиссии
Правовой фундамент легитимности государства
Ураганный ветер сорвал часть крыши здания отдела образования в Павлодарской области
Какие объекты запускают ко Дню Республики в Казахстане
Один из полуграмотных работников КГБ прилежно записал: «Кулмагамбетов злобно молчал и антисоветски улыбался»
Бремя и время первых
Декларация для нас стала буревестником грядущих перемен
Состояние энергетической системы страны обсудили на совещании
Как в Костанайской области строили дома для погорельцев. Видео
Первый шаг – он трудный самый
Вид на жительство иностранцам, инвестировавшим 300 тысяч долларов, предлагают выдавать в Казахстане
Казахстанцы стали чаще вкладываться в золото
С семью медалями завершила чемпионат Азии по маунтинбайку казахстанская сборная
Древнее поселение эпохи бронзы, похожее на Аркаим, раскопали в Костанайской области.
Шестилетние братья скончались от неизвестной болезни в Костанайской области
Женщину-юриста убили в Алматы
Установлен подозреваемый в убийстве женщины-юриста в Алматы
Студенты колледжа повесились в Шымкенте
Столица Казахстана становится хабом мировой политики
Владимир Путин прибыл в Астану
20-летний таксист на арендованном авто распространял наркотики в Астане
В убийстве женщины-юриста в Алматы подозревают ее бывшего мужа
Около 150 тысяч россиян выехали из Казахстана за две недели
Выдворение из Казахстана российского хирурга прокомментировали в МВД
Какие документы подписали Казахстан и Туркменистан по итогам переговоров
"Пора признать, что система ОСМС провалилась" – депутат Конуров призывает вернуться к государственной медицине
Дело об истязании мужем беременной жены расследует полиция Алматы
Нарастить объемы взаимной торговли до миллиарда долларов договорились Казахстан и Туркменистан
Смертельное ДТП с участием автобуса и ГАЗели произошло в Туркестанской области (видео)
Президент посетил торжественный концерт в честь Дня Республики
Касым-Жомарт Токаев провел встречу с главой Европейской комиссии
Казахстанский боксер нокаутировал мексиканца на профессиональном ринге
Астана попала в Книгу рекордов Гиннесса

Читайте также

Свежий выпуск
Наедине с природой
Свежий выпуск
В ритме жизни
Свежий выпуск
Понятно без перевода
Свежий выпуск
Подвиг на века

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]