​Дух Великой степи

Его участники отдали дань истории и предкам в преддверии 25-летия Независимости Казахстана и 1 000-летия Алматы. Фестиваль, несмотря на новизну, вызвал повышенный интерес нескольких тысяч участников и гостей из 10 стран: помимо стран СНГ, из Венгрии, Голландии, Германии, Турции, Китая, Кореи.
В конном параде, воссоздавшем кочевое прошлое, участвовал один из организаторов фестиваля – Андраш Жолт Биро из Венгрии, ученый-антрополог, председатель Венгерского Туран-фонда. Он сам является инициатором курултая туранских народов, занесенного в Книгу рекордов Гиннесса. Последний курултай в Венгрии посетили 250 тыс. человек!
– Фестиваль призван познакомить всех желающих с богатым наследием казахов и других тюркских народов, а также с современными достижениями Казахстана, – рассказывает Жолт Биро. – С другой стороны, «Ұлы дала рухы» раскроет как казахстанцам, так и зарубежным гостям неизвестные прежде возможности для познавательного, спортивного, экстремального и этнотуризма в Казахстане. Как показал опыт Венгрии, фестиваль в таком формате – успешная модель, которая привлекает широкое внимание.
Площадка «Ұлы дала рухы» была разбита по тематическим секторам. Это помогло почувствовать связь времен и эпох – саков, кангюев, усуней, гуннов, скифов, сарматов, тиграхаудов, массагетов, познать долгий путь становления казахской нации, проникнуть в ее историю и понять связь событий в развитии Великого шелкового пути, увидеть изнутри жизнь кочевников и устройство их быта, познакомиться с исторически воссозданными традициями и обрядами, связанными со всеми сферами жизни казахов, а также познать секреты мастерства древних ремесленников, попробовать поработать с войлоком, кожей, серебром, глиной по сохранившимся издревле технологиям. Желающие могли полюбоваться мастерством профессиональных беркутчи, сыграть в национальные игры, познакомиться с музыкальным наследием, попробовать настоящие национальные блюда, заодно узнав секреты их приготовления. Гостей фестиваля ждало изобилие казахского дастархана.
Те, кто увлекается верховой ездой, могли покататься на лошадях либо лицезреть превосходную костюмированную джигитовку каскадерской группы Nomad. Подобрать прямо на скаку алый платок с травы, ехать стоя или совершая сальто – этим парням и девушкам все под силу. Другие гости фестиваля смотрели на состязания лучников и батыров либо болели за игроков кокпар – казахской национальной конной игры, где всадники борются за тушу козла. Желающие могли поучаствовать в казак куреси, где приемы демонстрировали профессиональные палуаны.
Немало интересного было и для представительниц прекрасного пола: мастер-классы по вышиванию картин, созданию традиционных казахских украшений; ярмарки, переполненные ювелирными изделиями, национальной одеждой, мехами, народными музыкальными инструментами и другим handmade. И конечно, куда без национальных качелей алтыбакан, на которых с утра до вечера катались молодежь и ребятня. А маленьким гостям аниматоры составили отдельную программу: чаепитие в юртах с пробой традиционных казахских блюд и легендами о номадах. На фестиваль были также приглашены воспитанники областного детского дома.
Общую картину «Духа Великой степи» дополнял ансамбль бабушек в национальных нарядах «Әжелер шуағы». Самой младшей из артисток – 62 года. Женщины в кимешеках в эти дни исполняли всеми любимые казахские народные песни. Причем костюмы участников фестиваля и музыкантов, доспехи и оружие батыров воссозданы по историческим материалам. Учитывая успех первого фестиваля «Ұлы дала рухы», есть основания полагать, что он не последний.