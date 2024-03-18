Духовный ориентир

В своем выступлении Президент поднял вопросы государственного значения, в том числе такие важные проблемы, как попытки навязать нашему обществу чуждые религиозные идеалы, включая ношение архаичной формы одежды. Все это чуждо казахстанцам и является ничем иным, как неприкрытым вызовом нашим традиционным устоям и ценностям.

Насколько привлекательнее и ярче смотрятся казахские национальные костюмы, мода на ношение которых с каждым годом только растет! Это особенно хорошо видно в дни празднования Наурыза, когда люди разных национальностей надевают камзолы и чапаны, другую одежду, в чьей отделке используется национальный орнамент.

Думаю, это очень хорошая тенденция. Национальный стиль одежды намного привлекательнее, чем накидки, скрывающие тело или лицо. Этого никогда не было в традициях нашего народа.

Президент подчеркнул, что «мы должны опираться на тысячелетние религиозные знания и духовные ориентиры именно наших предков». По его словам, следует обратить особое внимание на глубокое изучение и популяризацию наследия Ходжи Ахмета Ясауи, основоположника тюркского суфизма, внесшего огромный вклад в распространение и утверждение ислама в Великой степи.

Именно для этого еще несколько лет назад при МКТУ имени Ходжи Ахмета Ясауи был создан Научно-исследовательский институт Ясауи. В его функции входит проведение научно-исследовательской работы по изучению наследия суфия и популяризации личности выдающегося деятеля тюркского мира.

Перед учеными стоит задача про­анализировать исторические, культурные и религиозные процессы, сложившиеся в то время, определить в них место и роль Ахмета Ясауи. Важным шагом в этом направлении станет проведение 29 марта Международной научно-практической конференции «Ғасыр данасы – Қожа Ахмет Ясауи», посвященной 930-летию со дня рож­дения великого мыслителя. Организатором выступает Международный казахско-турецкий университет имени Ходжи Ахмета Ясауи.

На конференции прозвучат доклады отечественных и зарубежных ученых, исследующих творчество и наследие Ахмета Ясауи, его просветительскую деятельность, вклад в формирование духовных ценностей, сложившихся в средние века.

В росте популярности Ходжи Ахмета Ясауи как духовного наставника и проповедника огромную роль сыграли религиозные стихотворные собрания «Дивани Хикмет», написанные им на древнетюркском языке. Своими хикметами он пропагандировал идеи суфизма. Множественные письменные источники утверждают, что рукописи эти имели огромную популярность, неоднократно переписывались и хранились во многих домах.

Сейчас стихотворные собрания переведены на казахский язык и изданы для широкого круга читателей, желаю­щих приобщиться к заложенной в них мудрости. Сегодня они по праву включены в реестр мировой литературы как золотой фонд средневековых тюркоязычных творений, а Ходжа Ахмет Ясауи признан незауряд­ной личностью, сформировавшей принципы ислама, сохранившей культуру, традиции общин и предложившей способы познания Аллаха.

Учитывая культурные ценности, которыми обладал народ, он сформировал понимание ислама, отличное от других исламских представлений, включая арабские традиции. Главное, считал он, чтобы тюркская культура и цивилизация, придерживаясь принципов, не противоречащих основным принципам исламской религии, демонстрировали образ жизни по исламским правилам.

Говоря о значении наследия Ходжи Ахмета Ясауи, мы стремимся донести его идеи до будущих поколений и тем самым раскрыть его место в казахской духовности. Важно, чтобы широкие слои населения знали о его жизни, творчестве, путях познания духовнос­ти и религиозных идеях, на которых зиждется нравственное и духовное познание, культурное развитие и религиозный ориентир нашего народа. Это единственный путь, который позволит возрождению цивилизации, о чем говорил Глава государства на заседании Национального курултая.