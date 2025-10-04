Думан Оспанов назначен заместителем акима области Абай

Кадровые назначения
142

С 2022 года до нынешнего назначения работал управляющим директором АО «КазАгроФинанс», передает Kazpravda.kz

Фото: акимат области Абай

По согласованию с администрацией президента и распоряжением акима области Абай Берика Уали с 3 октября 2025 года Думан Рыспекович Оспанов назначен на должность заместителя акима области.

Глава региона представил его областному активу.

Думан Рыспекович Оспанов родился в 1979 году в селе Маканшы Маканчинского района области Абай.

В 2000 году окончил государственный университет имени Шакарима по специальности «Финансист-экономист», а в 2006 году – Казахский институт права и международных отношений по специальности «Юрист».

Трудовую деятельность начал в 2001 году в АО «Наурыз банк Казахстан». В разные годы занимал руководящие должности в банковском секторе, а также в АО «Астана-Финанс», ТОО «Региональный инвестиционный центр», АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» и АО «Аграрная кредитная корпорация».

С 2022 года до нынешнего назначения работал управляющим директором АО «КазАгроФинанс».

