Дусипов: Новый учебный корпус — историческое событие для QyzPU

В июле этого года Казахский национальный женский педагогический университет официально получил новое здание от государства. Об этом рассказал исполняющий обязанности ректора вуза Еркин Дусипов в ходе пресс-тура

Фото: пресс-служба КазНЖПУ

18 сентября 2024 года в Казахском национальном женском педагогическом университете состоялся пресс-тур для представителей СМИ. Журналистам провели экскурсию по зданию вуза, познакомили с лабораториями, аудиториями, музеем и арт галереей.

После экскурсии по главному корпусу пресс-тур продолжился в новом учебном корпусе университета. Впервые с 1986 года Казахский национальный женский педагогический университет с 80-летней историей получил учебный корпус в центре Алматы в целях подготовки будущих учителей и развития университетской науки. Площадь здания, предоставленного государством, превышает 12 000 квадратных метров.

В ходе пресс-тура исполняющий обязанности ректора QyzPU Еркин Дусипов проинформировал журналистов о достижениях и перспективах развития учебного заведения. Проректор ознакомил гостей с современными учебными методиками, внедряемыми в учебный процесс, и поделился планами.

«В канун 80-летия передача нового учебного корпуса Казахскому национальному женскому педагогическому университету стала историческим событием для коллектива QyzPU. Здание официально сдано в эксплуатацию с июля. В настоящее время на третьем, четвертом и шестом этажах проходят обучение по направлениям хореографии, педагогики, психологии, истории, казахского языка и литературы. В будущем мы планируем обучать в этом корпусе магистрантов и докторантов. В учебном заведении обучается 12 005 студентов, и в этом году мы приняли около 5000 студентов на 1 курс. Наша задача — обеспечить студентам комфортные условия для обучения», – сказал проректор.

По его словам, в будущем для нового здания будет приобретено современное оборудование.