Два авто сгорели в гараже в Семее

Фото: tg-канал Abainews

Накануне вечером, 1 января, по улице Кошкинбаева вспыхнул гараж в частном секторе. Сообщение о загорании поступило на пульт 112 в 19 часов 46 минут, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Abainews.

"Незамедлительно на место происшествия были направлены 2 автоцистерны и пожарные-спасатели в количестве 8 человек", — прокомментировали в ДЧС области Абай.

Огнем уничтожены два автомобиля, повреждены домашние вещи.

"Причина банальна, печка у них была в гараже, труба раскалилась и загорелась балка перекрытия, вот тебе и итог", — отметил очевидец.