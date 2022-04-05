Два часа посреди реки просидели на крышах автобусов вахтовики в Актюбинской области

Вахтовики просидели на автобусе в середине реки Жем около двух часов, пока их не спас работодатель на спецтехнике, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Актобе Таймс.

Невероятный случай произошёл с вахтовиками компании «КазМунайГаз Труб Сервис», которые возвращались с вахты в Атырау.

«Рано утром бурильщики компании «КазМунайГаз Труб Сервис» ехали на двух автобусах домой, – рассказывает аким Жаркамысского сельского округа Байганинского района Актюбинской области Асылхан Жубаналин. – Их предупреждали о начале паводка, но они поехали той же дорогой, по которой двигались зимой – через речку Жем».

Лёд начал понемногу опускаться, и когда они добрались до середины реки, транспорт встал, и автобусы стали наполняться водой. Через люки наверху автобуса буровики вылезли на крышу. Мужчины позвонили своему руководству и попросили помощь. С 8 до 10 часов утра около 25 человек сидели на крышах автобусов среди бурного потока реки.

«Сотрудники ЧС и акимат им не помогали, Жаркамыс находится в 200 км от райцентра. Приехал их работодатель на спецтехнике и помог людям выбраться из воды», – дополнил Асылхан Жубаналин.

Видео инцидента появилось в Telegram-канале Kozachkov offside.

Что касается автобусов, то их можно будет достать только через 10-20 дней, когда спадёт вода.

Департамент ЧС отмечает, что все нефтяные компании предупреждали о прохождении паводка:

«Вахтовикам сказали никуда не ездить, они взяли и поехали! Что поделаешь, раз они такие недальновидные?! Они видели, что весна, идёт ледоход и решили прямо поехать. Хотя конкретно было указание, все организации предупредили письменно, что с такого-то периода ездить нельзя», – сообщил начальник управления ДЧС Актюбинской области Кумар Турмагамбетов.

Фото: instagram.com/aktobe_times