Два человека пострадали от взрыва газового баллона в Караганде

Мужчину и женщину с ожогами разной степени доставили в больницу.

Фото пресс-службы МЧС РК

В Караганде в результате взрыва газового баллона пострадало 2 человека и 4 квартиры, передает Кazpravda.kz со ссылкой на tg-канал пресс-службы МЧС РК.

ЧП произошло вечером 21 января в 2-х этажном жилом доме по улице Щорса.

"Произошел взрыв газового баллона без горения, с последующим обрушением деревянного перекрытия и перегородок в квартире №6 (на 2-ом этаже) и частично в квартирах №4, 5 (на 2 этаже) и 3 (на 1-ом этаже) на предварительной площади 36 кв.м", - говорится в сообщении.

В результате пострадали мужчина 1970 года рождения и женщина 1971 года рождения, которые с ожогами госпитализированы в Областной медицинский центр города Караганды.

Задействованы силы ДЧС (36 сотрудников и 8 ед. техники). Проведён демонтаж свисающих конструкций, представляющих угрозу падения.

Акиматом города для жильцов подъезда представлены места в общежитии. Обстоятельства происшествия устанавливаются.