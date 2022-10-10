Два грузовика столкнулись в Актюбинской области, погибли водители

В Актюбинской области произошло ДТП с участием двух грузовых авто, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

"47-летний водитель автомашины Shacman, двигаясь со стороны района Мартук в направлении города Актобе, на 67 км автодороги Актобе - Оренбург, не справившись с рулевым управлением, выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, и допустил столкновение с автомашиной Shacman под управлением 35-летнего жителя города", - говорится в информации ДП.

В результате ДТП двое водителей скончались на месте проишествия, добавили в полиции.