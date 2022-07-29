Два миллиона тенге выманил у алматинцев мужчина, обещая трудоустройство в Южной Корее

На 2 млн тенге обманул алматинцев мужчина, обещая трудоустройство в Южной Корее, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, неоднократно, в отношении двух или более лиц: именно так квалифицируются действия гражданина Ц., 1995 года рождения.

"На данный момент в едином реестре досудебных расследований зарегистрировано 2 факта обмана. Они соединены в одно производство. Подозреваемый обманывал людей посредством интернет-ресурса. Он разместил ложные объявления об оказании помощи в трудоустройстве и оформлении рабочий визы в Южную Корею. После получения денег мужчина скрывался. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ст.190 ч.3 п.3, 190 ч.3 п.4 УК РК, задержан гражданин Ц. Он взят под стражу", – рассказал начальник управления полиции Жетысуского района Дархан Мусанов.

Учитывая следственную необходимость, полицейские обращаются к гражданам, пострадавшим от преступных действий гражданина Ц., и призывают связаться с ними по телефонам: +7-778-879-78-88; +7-702-401-11-10.