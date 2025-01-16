Два пропускных пункта временно закроют на казахстанско-российской границе

Транспорт,Россия,Авто
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Дана Аменова
корреспондент

Работы по реконструкции будут проводиться до 16 месяцев

Фото: Росгранстрой

С 1 февраля 2025 года временно приостанавливается пропуск транспортных средств и грузов через автомобильные пункты пропуска Орск и Маштаково в Оренбургской области на границе с Казахстаном в связи с закрытием сопредельных пунктов пропуска Алимбет и Сырым на плановый ремонт, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Росгранстрой

По информации от казахстанской стороны, работы по реконструкции будут проводиться в период до 16 месяцев.

«Рекомендуем учитывать данную информацию при планировании пересечения российско-казахстанского участка государственной границы или рассмотреть альтернативные маршруты следования через пункты пропуска: Светлый (только для граждан России и Казахстана), Теплое (только для граждан России и Казахстана), Илек и Сагарчин», – говорится в официальном сообщении.

О возобновлении процедур государственного контроля в пунктах пропуска Орск и Маштаково будет сообщено дополнительно.

#граница #закрытие #Росгранстрой #пропускной пункт

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