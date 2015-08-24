Два самолета столкнулись на авиашоу в Швейцарии

Фото с сайта newsukraine.com.ua
На авиашоу в городке Диттингене на севере Швейцарии (полукантон Базель-сельский) столкнулись два самолета. Как проинформировала кантональная полиция, пилот одного из них – 50-летний мужчина – погиб, второму удалось катапультироваться и успешно приземлиться, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на korrespondent.net
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Всего, по уточненным данным, в момент катастрофы в небе находились три самолета. Два из них, столкнувшихся в воздухе, рухнули на землю за пределами аэродрома Диттингена. Причем один упал на деревенский амбар. Никто из местных жителей не пострадал. Третий самолет приземлился без происшествий.
По словам очевидцев, "один самолет врезался в другой, и оба упали". По данным СМИ, оба самолета принадлежат немецкому клубу "Грассхопперс".
Мероприятие было прервано. Причины катастрофы выясняются. Расследование поручено кантональной прокуратуре и Швейцарской службе расследований в сфере безопасности.
Авиашоу в Диттингене проводится уже более 60 лет. По словам организаторов, на него собираются сотни зрителей из Швейцарии и других стран.
Предыдущая авиакатастрофа произошла в Диттингене 19 июня 2005 года. Тогда погибли два человека.