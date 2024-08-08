Два серебра завоевали казахстанские спортсмены в 12-й день Олимпиады

Теперь в активе Казахстана семь медалей: золото, три серебра и три бронзы

Фото: пресс-служба НОК РК

Сборная Казахстана завершила выступление в 12-й день Олимпийских игр-2024 в Париже. Главными событиями стали медали в боксе и греко-римской борьбе, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК

Казахстанский борец греко-римского стиля Демеу Жадраев стал серебряным призером Олимпийских игр-2024 в Париже. Борец дошел до финала соревнований в весовой категории до 77 килограммов.

В решающей схватке Жадраеву противостоял Нао Кусака, представляющий Японию. Встреча завершилась со счетом 5-2 в пользу японского борца.

Также на втором месте завершил ОИ казахстанский боксер Нурбек Оралбай. Он поднялся на вторую ступень пьедестала в весовой категории до 80 килограммов.

В финале казахстанец встретился с Александром Хижняком (Украина). Первый раунд со счетом 3:2 выиграл соперник. Во второй трехминутке Нурбек был сильнее - 3:2. Решающий раунд остался за украинцем (5:0), который в итоге одержал победу в бою раздельным решением.

Казахстанский борец греко-римского стиля Нурсултан Турсынов (до 87 килограммов) уступил в 1/4 финала Олимпиады-2024. В этом раунде ему противостоял олимпийский чемпион Жан Беленюк из Украины. Схватка завершилась победой соперника со счетом 7:3. Беленюк в итоге не смог пробиться в финал, тем самым лишив Турсынова возможности побороться за бронзу.

Таеквондист Самирхон Абабакиров (до 58 килограммов) потерпел поражение на старте Олимпийских игр-2024. Спортсмен в первом поединке встречался с итальянцем Вито Дел'Акилой (Италия). Противостояние завершилось победой соперника со счетом 2:1 (6:12, 4:3, 7:4).

Также состоялась квалификация в велоспорте на треке. Спортсмены выступили в спринте. Казахстанская команда была представлена Андреем Чугаем. Велогонщик финишировал на 30-м месте. В следующий раунд ему пробиться не удалось. В 1/32 финала выходили 24 спортсмена по итогам стартового раунда.

Фото: Сали Сабиров, Владислав Семенов, Турар Казангапов