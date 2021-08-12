Два вертолета Казахстана тушат лесные пожары в Турции

Сегодня два вертолета Казахстана начали тушение лесных пожаров на юго-западе Турции. Об этом сообщил официальный представитель Министерства по чрезвычайным ситуациям РК Талгат Уали, передает Kazpravda.kz.
Воздушные суда и профессионально подготовленные экипажи совершили 45 циклов сброса воды, в общей сложности 180 тонн. Всего борта Казахстана провели в небе более 10 часов.
Неконтролируемым огнем участком остается прилегающая территория города Даламан, на котором сосредоточены наши воздушные суда.
Работы по тушению пожаров продолжаются и возобновятся завтра с наступлением рассвета.
Напоминаем, по поручению Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в рамках оказания братской и гуманитарной помощи турецкому народу направлены силы МЧС РК.
11 августа оперативная сводная группа Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан в составе 16 спасателей и 2 вертолёта казахстанской сборки Ми-8АМТ АО «Казавиаспас», оборудованных водно-сливными устройствами, баллонетами, лебедочным устройством для спасения пострадавших, преодолели более 4,5 тысячи километров, пролетев над Каспийском морем и пересекая Кавказские горы, несмотря на неблагоприятные погодные условия, прибыли в город Даламан и приступили к спасательным работам по тушению лесных пожаров.