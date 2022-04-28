Два военных вертолета столкнулись в России

Два военных вертолета, выполнявших учебные полеты, столкнулись в Саратовской области. Инцидент произошел днем в районе Кумысной поляны, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на ТАСС.

Как отмечает агентство, один из бортов смог добраться до места базирования, второй рухнул на землю. Два человека успели катапультироваться.

По предварительным данным, один человек погиб.

Мэр Саратова Михаил Исаев в своем телеграм-канале сообщил, что упавший борт "Ансат" совершил вылет из поселка Соколовый.

На месте работают экстренные службы.