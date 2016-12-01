Двадцать лет мира и созидания

В начале года Президент страны Нурсултан Назарбаев выступил с Посланием народу Казах­стана «Построим будущее вместе!». Ускоренная экономическая модернизация стала продолжением Программы ФИИР, обнародованной в Послании народу 2010 года. Конкретными результатами первого года стали введение в эксплуатацию 152 предприятий, обеспечение постоянной работой около 24 тыс. казахстанцев, всего в стране появилось порядка 800 новых производств. Начался процесс активного восстановления и развития в химической и легкой промышленности, в переработке сельхозпродукции.Конкурентоспособность экономики Казахстана, говорилось в Послании, должна основываться на эффективных технологиях, обеспечивающих снижение энергозатрат. В целях развития не­сырьевых секторов Правительству было поручено разработать и утвердить Комплексный план энергоэффективности. Индустриа­лизация, в свою очередь, формирует новую парадигму региональной политики, и Кабинету министров необходимо было разработать и утвердить Программу по развитию регионов.В стране руководствовались принципом: сильный бизнес – сильное государство. Был принят Закон «О государственном контроле и надзоре», установлены единые для всех государственных органов принципы и порядок проведения контроля, что позволило снизить административное давление на бизнес.Особое внимание в Послании уделено вопросам социальной модернизации. Утвердив государственные программы развития образования, здравоохранения и языков, Глава государства поручил Правительству вместе с акимами до 1 мая разработать и принять программы новой стратегии занятости, модернизации ЖКХ и обеспечения населения качественной питьевой водой. Эти поручения были направлены на решение каждодневных проблем миллионов простых людей, улучшение качества жизни казахстанцев.К примеру, в 2010 году финансирование здравоохранения достигло 3,2% ВВП, в 2002-м этот показатель равнялся 1,9%. В результате проведенной работы рож­даемость увеличилась на 25%, смертность снизилась на 11%, естественный прирост населения увеличился в 1,7 раза.В год 20-летия Независимости впервые был проведен съезд женщин Казахстана. Обращаясь к ним, Президент отметил, что многие прошли весь путь становления отечественного бизнеса – от «челночных» поездок до предприя­тий, выпускающих качественную продукцию. По подсчетам специалистов, казах­станские женщины формировали к тому времени около 40% ВВП страны. И эта доля постоянно росла по мере все большего раскрытия экономического потенциала женского предпринимательства.Так называемый слабый пол трудится в жизненно важных сферах. Они составили 73% всех педагогов, 87% врачей и медицинского персонала, в жилищно-коммунальном хозяйстве возглавили 3 тыс. из 5 800 КСК. Женщины – это 60% всех работников бюджетной сферы. На их профессио­нализме во многом держится вся система государственного управления. За 20 лет Независимости более десятка казахстанок назначались министрами и руководителями государственных органов, сотни избирались в Парламент и маслихаты.Не менее значимым общественно-политическим и культурным мероприятием национального масштаба стала прошедшая в апреле XVII Ассамблея народа Казахстана. Председательствовавший на форуме Нурсултан Назарбаев подчеркнул необходимость продолжения работы по укреплению общенационального единства.В своей речи на торжественной церемонии официального вступления в должность Президента РК в апреле 2011-го Глава государства сказал, что за 20 лет мы изменили нашу страну, сделали лучше жизнь казахстанцев. Но и мир не застыл на месте. Перед странами и народами встают новые, еще более сложные вызовы.Ключами к казахстанскому успеху в ХХI веке являются четыре судьбоносных понятия. Это модернизация, благополучие народа, инновации, интеграция. Именно в них состоит главный смысл предвыборной программы и суть Стратегического плана развития страны до 2020 года. Модернизация – главный стержень всей государственной политики, благополучие народа – основное условие прогресса страны, инновации и научные открытия в XXI веке будут определять рывок в будущее. Казахстан должен стать страной, в которой смелые инновации будут получать путевку в жизнь, обретать плоть и кровь в научных лабораториях и на современных производствах.В тот знаменательный для нашей страны год в Астане прошел IV Всемирный курултай казахов. Перед более чем 700 участниками из 35 стран выступил ­Нурсултан Назарбаев, принявший участие в торжественном открытии. Глава государства с гордостью отметил, что 20-летний юбилей Независимости совпал с 20-летием начала переселения казахов из-за рубежа на историческую родину. За эти годы в Казахстан приехало более миллиона человек.Президент привел слова Ахмета Байтурсынова: «Народ, потерявший язык, может и сам раствориться». Вместе с независимостью ожил казахский язык, воспрял народ. Доставшийся нам от предков казахский язык обрел статус государственного. Глава государства привел такие цифры: в 1991 году количество учащихся в казахских школах составляло 32%, через 20 лет этот показатель вырос в два раза, в школах на казахском языке получает знания более 1,5 млн ребят.И, конечно же, необычайно интересным событием в жизни нашей страны стали VII зимние Азиатские игры. Этот яркий праздник молодости и высоких достижений впервые проходил на территории Казахстана и был одновременно организован в двух городах – Астане и Алматы. Как подчеркнул в своем выступлении Президент, до сих пор за организацию зимних Азиатских игр брались лишь три мощные в экономическом отношении азиат­ские страны: Япония, Китай и Южная Корея. Теперь в этот ряд встал и Казахстан. По итогам VII зимних Азиатских игр казахстанская сборная заняла первое общекомандное место, завоевав 32 золотые, 21 сереб­ряную и 17 бронзовых медалей.В сентябре состоялось открытие V сессии Парламента РК четвертого созыва, где народным избранникам было поручено решить четыре блока законотворческих задач. Экономике, сказал Президент, нужны четкие законодательные нормы, стимулирующие инновационный процесс, особенно в приоритетных отраслях. Надо оперативно рассмотреть и ввести в действие уже в начале 2012 года Закон «О государственной поддержке индустриально-инновационной деятельности». Не менее важная задача – принять законы, повышающие инвестиционные возможности энергетической отрасли. Развитие энергетики – это вопрос укрепления нашей независимости. Для этого необходимо было также оперативно рассмотреть законопроект «Об энергосбережении и повышении энергоэффективности», и принять законодательный запрет на проведение госорганами плановых проверок новых субъек­тов бизнеса на срок до 3 лет с момента регистрации.– Наша стратегическая задача – постоянное улучшение бизнес-климата в стране, – добавил Глава государства.За год Нурсултан Назарбаев совершил 17 рабочих поездок по регионам, где знакомился с инвестиционными проектами, посещал рабочие цеха, школы, встречался с предпринимателями, представителями духовенства и интеллигенции. К примеру, в Уральске он осмотрел новую Назарбаев Интеллектуальную школу физико-математического направления, а в Жамбылской области Глава государства ознакомился с работой частного детского сада «Анета», построенного в рамках программы «Балапан» на основе государственно-частного партнерства.Указом Главы государства 2011 год был объявлен Годом 20-летия Независимости, была создана государственная комиссия, утвержден общенациональный план мероприятий. Правительству Нурсултан Назарбаев поручил объединить усилия инвесторов, бизнес-сообщества, всех казах­станцев для реализации этого общенародного дела. «20 лет мира и созидания» – таков был девиз юбилея, ведь за годы независимости были сформированы базовые ценности казахстанского пути – свобода, единство, стабильность, процветание.В резиденции «Акорда» за значительный вклад в социально-экономическое и культурное развитие страны, укрепление дружбы и сотрудничества между народами, активную общественную деятельность большой группе казахстанцев, в числе которых были видные деятели культуры, науки, образования, здравоохранения, представители производственной сферы, бизнеса, сотрудники правоохранительных органов, военнослужащие, спортсмены, ветераны войны и труда, Глава государства вручил государственные награды и юбилейные медали «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 20 жыл». По случаю Дня Независимости состоялось торжественное собрание. Обращаясь к казахстанцам, ­Нурсултан Назарбаев сказал: «Мы прошли трудный путь. Сплоченные невзгодами и успехами, объединенные общей судьбой, мы подошли к сегодняшнему великому дню с убеждением, что время выбрало нас, и мы реализовали свой исторический шанс».На самом деле наша страна укрепила свои позиции на меж­дународной арене, возглавив такие авторитетные международные структуры, как Шанхайская организация сотрудничества и Организация исламского сотрудничества. Широкое освещение получили крупные международные форумы, состоявшиеся в течение года в Астане.Выступив на VII Всемирном исламском экономическом форуме в Астане 8 июня 2011-го, Президент озвучил ряд инициатив. К примеру, взять новое направление в рамках экономического сотрудничества стран исламского мира, предложив для этого соз­дать на базе ВИЭФ диалоговую площадку группы ведущих десяти экономик стран мусульманского сообщества. Ресурсы стран уммы позволяют сформировать мощный финансовый пул для инвестиционного сотрудничества.Во-вторых, с учетом отставания стран исламского мира от ведущих научно-технологических тенденций было предложено создать Международный центр инноваций с участием заинтересованных стран организации. В целях поддержки субъектов малого и среднего бизнеса Президент предложил созвать специальную рабочую группу ВИЭФ и на площадках форума обсудить создание специального фонда малого и среднего бизнеса при Исламском банке развития.– Мы заинтересованы в сотрудничестве с исламскими странами в привлечении инструментов исламского финансирования, – сказал он. – По оценкам экспертов, потенциал роста исламских инвестиций в Казахстан в ближайшие годы достигнет десятков миллиардов долларов.В сентябре Президент принял участие в 66-й сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке, где выступив с рядом инициатив по вопросам глобальной ядерной безопас­ности, Нурсултан Назарбаев обратил внимание на растущий уровень глобализации экономических процессов, что диктует необходимость смены парадигмы экономической составляющей деятельности ООН. Главным смыслом работы мировых структур в области валютного и торгово-экономического регулирования должны стать прогноз и устранение причин мировых кризисов.«Вызревание» нового миропорядка сопровождается ростом конфликтности. Совокупные расходы на вооружение в мире растут в два раза быстрее, чем в годы «холодной войны» – на 6% в год. Они уже достигли 1,5 трлн долларов.– В этом плане еще более ак­туальным становится мое предложение о создании Фонда миро­творческих усилий ООН, впервые выдвинутое 19 лет назад, – продолжил Нурсултан Назарбаев. – Речь идет об отчислении каждым государством – членом ООН 1% военного бюджета. Призываю мировое сообщество вернуться к этой идее и принять необходимые решения.Президент Казахстана также отметил, что мир на Земле станет только прочнее, если ООН будет более тесно взаимодействовать с региональными структурами безопасности. Применительно к евразийскому региону – это СВМДА, ШОС, ОДКБ.­­