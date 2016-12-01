Двадцать лет мира и созидания

Все вместе
В начале года Президент страны Нурсултан Назарбаев выступил с Посланием народу Казахстана «Построим будущее вместе!». Ускоренная экономическая модернизация стала продолжением Программы ФИИР, обнародованной в Послании народу 2010 года. Конкретными результатами первого года стали введение в эксплуатацию 152 предприятий, обеспечение постоянной работой около 24 тыс. казахстанцев, всего в стране появилось порядка 800 новых производств. Начался процесс активного восстановления и развития в химической и легкой промышленности, в переработке сельхозпродукции.
Конкурентоспособность экономики Казахстана, говорилось в Послании, должна основываться на эффективных технологиях, обеспечивающих снижение энергозатрат. В целях развития несырьевых секторов Правительству было поручено разработать и утвердить Комплексный план энергоэффективности. Индустриализация, в свою очередь, формирует новую парадигму региональной политики, и Кабинету министров необходимо было разработать и утвердить Программу по развитию регионов.
В стране руководствовались принципом: сильный бизнес – сильное государство. Был принят Закон «О государственном контроле и надзоре», установлены единые для всех государственных органов принципы и порядок проведения контроля, что позволило снизить административное давление на бизнес.
Особое внимание в Послании уделено вопросам социальной модернизации. Утвердив государственные программы развития образования, здравоохранения и языков, Глава государства поручил Правительству вместе с акимами до 1 мая разработать и принять программы новой стратегии занятости, модернизации ЖКХ и обеспечения населения качественной питьевой водой. Эти поручения были направлены на решение каждодневных проблем миллионов простых людей, улучшение качества жизни казахстанцев.
К примеру, в 2010 году финансирование здравоохранения достигло 3,2% ВВП, в 2002-м этот показатель равнялся 1,9%. В результате проведенной работы рождаемость увеличилась на 25%, смертность снизилась на 11%, естественный прирост населения увеличился в 1,7 раза.
В год 20-летия Независимости впервые был проведен съезд женщин Казахстана. Обращаясь к ним, Президент отметил, что многие прошли весь путь становления отечественного бизнеса – от «челночных» поездок до предприятий, выпускающих качественную продукцию. По подсчетам специалистов, казахстанские женщины формировали к тому времени около 40% ВВП страны. И эта доля постоянно росла по мере все большего раскрытия экономического потенциала женского предпринимательства.
Так называемый слабый пол трудится в жизненно важных сферах. Они составили 73% всех педагогов, 87% врачей и медицинского персонала, в жилищно-коммунальном хозяйстве возглавили 3 тыс. из 5 800 КСК. Женщины – это 60% всех работников бюджетной сферы. На их профессионализме во многом держится вся система государственного управления. За 20 лет Независимости более десятка казахстанок назначались министрами и руководителями государственных органов, сотни избирались в Парламент и маслихаты.
Не менее значимым общественно-политическим и культурным мероприятием национального масштаба стала прошедшая в апреле XVII Ассамблея народа Казахстана. Председательствовавший на форуме Нурсултан Назарбаев подчеркнул необходимость продолжения работы по укреплению общенационального единства.
В своей речи на торжественной церемонии официального вступления в должность Президента РК в апреле 2011-го Глава государства сказал, что за 20 лет мы изменили нашу страну, сделали лучше жизнь казахстанцев. Но и мир не застыл на месте. Перед странами и народами встают новые, еще более сложные вызовы.
Ключами к казахстанскому успеху в ХХI веке являются четыре судьбоносных понятия. Это модернизация, благополучие народа, инновации, интеграция. Именно в них состоит главный смысл предвыборной программы и суть Стратегического плана развития страны до 2020 года. Модернизация – главный стержень всей государственной политики, благополучие народа – основное условие прогресса страны, инновации и научные открытия в XXI веке будут определять рывок в будущее. Казахстан должен стать страной, в которой смелые инновации будут получать путевку в жизнь, обретать плоть и кровь в научных лабораториях и на современных производствах.Гарант назависимости
В тот знаменательный для нашей страны год в Астане прошел IV Всемирный курултай казахов. Перед более чем 700 участниками из 35 стран выступил Нурсултан Назарбаев, принявший участие в торжественном открытии. Глава государства с гордостью отметил, что 20-летний юбилей Независимости совпал с 20-летием начала переселения казахов из-за рубежа на историческую родину. За эти годы в Казахстан приехало более миллиона человек.
Президент привел слова Ахмета Байтурсынова: «Народ, потерявший язык, может и сам раствориться». Вместе с независимостью ожил казахский язык, воспрял народ. Доставшийся нам от предков казахский язык обрел статус государственного. Глава государства привел такие цифры: в 1991 году количество учащихся в казахских школах составляло 32%, через 20 лет этот показатель вырос в два раза, в школах на казахском языке получает знания более 1,5 млн ребят.
И, конечно же, необычайно интересным событием в жизни нашей страны стали VII зимние Азиатские игры. Этот яркий праздник молодости и высоких достижений впервые проходил на территории Казахстана и был одновременно организован в двух городах – Астане и Алматы. Как подчеркнул в своем выступлении Президент, до сих пор за организацию зимних Азиатских игр брались лишь три мощные в экономическом отношении азиатские страны: Япония, Китай и Южная Корея. Теперь в этот ряд встал и Казахстан. По итогам VII зимних Азиатских игр казахстанская сборная заняла первое общекомандное место, завоевав 32 золотые, 21 серебряную и 17 бронзовых медалей.
В сентябре состоялось открытие V сессии Парламента РК четвертого созыва, где народным избранникам было поручено решить четыре блока законотворческих задач. Экономике, сказал Президент, нужны четкие законодательные нормы, стимулирующие инновационный процесс, особенно в приоритетных отраслях. Надо оперативно рассмотреть и ввести в действие уже в начале 2012 года Закон «О государственной поддержке индустриально-инновационной деятельности». Не менее важная задача – принять законы, повышающие инвестиционные возможности энергетической отрасли. Развитие энергетики – это вопрос укрепления нашей независимости. Для этого необходимо было также оперативно рассмотреть законопроект «Об энергосбережении и повышении энергоэффективности», и принять законодательный запрет на проведение госорганами плановых проверок новых субъектов бизнеса на срок до 3 лет с момента регистрации.
– Наша стратегическая задача – постоянное улучшение бизнес-климата в стране, – добавил Глава государства.
За год Нурсултан Назарбаев совершил 17 рабочих поездок по регионам, где знакомился с инвестиционными проектами, посещал рабочие цеха, школы, встречался с предпринимателями, представителями духовенства и интеллигенции. К примеру, в Уральске он осмотрел новую Назарбаев Интеллектуальную школу физико-математического направления, а в Жамбылской области Глава государства ознакомился с работой частного детского сада «Анета», построенного в рамках программы «Балапан» на основе государственно-частного партнерства. Время выбирает нас
Указом Главы государства 2011 год был объявлен Годом 20-летия Независимости, была создана государственная комиссия, утвержден общенациональный план мероприятий. Правительству Нурсултан Назарбаев поручил объединить усилия инвесторов, бизнес-сообщества, всех казахстанцев для реализации этого общенародного дела. «20 лет мира и созидания» – таков был девиз юбилея, ведь за годы независимости были сформированы базовые ценности казахстанского пути – свобода, единство, стабильность, процветание.
В резиденции «Акорда» за значительный вклад в социально-экономическое и культурное развитие страны, укрепление дружбы и сотрудничества между народами, активную общественную деятельность большой группе казахстанцев, в числе которых были видные деятели культуры, науки, образования, здравоохранения, представители производственной сферы, бизнеса, сотрудники правоохранительных органов, военнослужащие, спортсмены, ветераны войны и труда, Глава государства вручил государственные награды и юбилейные медали «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 20 жыл». По случаю Дня Независимости состоялось торжественное собрание. Обращаясь к казахстанцам, Нурсултан Назарбаев сказал: «Мы прошли трудный путь. Сплоченные невзгодами и успехами, объединенные общей судьбой, мы подошли к сегодняшнему великому дню с убеждением, что время выбрало нас, и мы реализовали свой исторический шанс».
На самом деле наша страна укрепила свои позиции на международной арене, возглавив такие авторитетные международные структуры, как Шанхайская организация сотрудничества и Организация исламского сотрудничества. Широкое освещение получили крупные международные форумы, состоявшиеся в течение года в Астане.
Выступив на VII Всемирном исламском экономическом форуме в Астане 8 июня 2011-го, Президент озвучил ряд инициатив. К примеру, взять новое направление в рамках экономического сотрудничества стран исламского мира, предложив для этого создать на базе ВИЭФ диалоговую площадку группы ведущих десяти экономик стран мусульманского сообщества. Ресурсы стран уммы позволяют сформировать мощный финансовый пул для инвестиционного сотрудничества.
Во-вторых, с учетом отставания стран исламского мира от ведущих научно-технологических тенденций было предложено создать Международный центр инноваций с участием заинтересованных стран организации. В целях поддержки субъектов малого и среднего бизнеса Президент предложил созвать специальную рабочую группу ВИЭФ и на площадках форума обсудить создание специального фонда малого и среднего бизнеса при Исламском банке развития.
– Мы заинтересованы в сотрудничестве с исламскими странами в привлечении инструментов исламского финансирования, – сказал он. – По оценкам экспертов, потенциал роста исламских инвестиций в Казахстан в ближайшие годы достигнет десятков миллиардов долларов.
В сентябре Президент принял участие в 66-й сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке, где выступив с рядом инициатив по вопросам глобальной ядерной безопасности, Нурсултан Назарбаев обратил внимание на растущий уровень глобализации экономических процессов, что диктует необходимость смены парадигмы экономической составляющей деятельности ООН. Главным смыслом работы мировых структур в области валютного и торгово-экономического регулирования должны стать прогноз и устранение причин мировых кризисов.
«Вызревание» нового миропорядка сопровождается ростом конфликтности. Совокупные расходы на вооружение в мире растут в два раза быстрее, чем в годы «холодной войны» – на 6% в год. Они уже достигли 1,5 трлн долларов.
– В этом плане еще более актуальным становится мое предложение о создании Фонда миротворческих усилий ООН, впервые выдвинутое 19 лет назад, – продолжил Нурсултан Назарбаев. – Речь идет об отчислении каждым государством – членом ООН 1% военного бюджета. Призываю мировое сообщество вернуться к этой идее и принять необходимые решения.
Президент Казахстана также отметил, что мир на Земле станет только прочнее, если ООН будет более тесно взаимодействовать с региональными структурами безопасности. Применительно к евразийскому региону – это СВМДА, ШОС, ОДКБ.