Дважды призером престижной мировой олимпиады по математике стал школьник из Костаная

Общество
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Валентина Марущенко
собственный корреспондент по Костанайской области

Жан Даутов – ученик 11-го класса лицея-интерната для одаренных детей «Білім-Инновация», да и просто математический гений. В его копилке множество всевозможных наград и медалей, завоеванных на различных интеллектуальных соревнованиях, причем как на респуб­ликанском, так и на мировом уровнях. Наиболее ценными школьник считает награды, полученные на международной математической олимпиаде IMO. В нынешнем году, как и в прошлом, Жан занял третье место, завоевав «бронзу».

фото предоставлено пресс-службой управления образования

Жан регулярно показывает высокие результаты на международных олимпиадах: второе место – на Иранской олимпиаде по геометрии, первое – на Балканской по математике, третье – на Азиатско-Тихоокеанской международной олимпиаде. В управлении образования это связывают с тем, что в лицее «Білім-Инновация» хорошая система подготовки к олимпиадам.

– Я ни разу не пожалел, что выбрал математику, так как именно по этой дисциплине проводится огромное количество олимпиад, где я смог показать свои силы. Навыки олимпиадника помогают мне достичь высоких результатов. Тренеры с нами работают на постоянной основе, мотивируют нас ставить большие цели, и для нас эти победы как трамплин к дальнейшим успехам во взрослой жизни, – поделился Жан.

Свое будущее выпускник хочет связать с математикой, он поступил в Korean Advanced Institute of Science and Technology, после завершения которого планирует вернуться на родину.

#олимпиада #Образование #математика #Жан Даутов

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