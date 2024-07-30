Дважды призером престижной мировой олимпиады по математике стал школьник из Костаная

Жан регулярно показывает высокие результаты на международных олимпиадах: второе место – на Иранской олимпиаде по геометрии, первое – на Балканской по математике, третье – на Азиатско-Тихоокеанской международной олимпиаде. В управлении образования это связывают с тем, что в лицее «Білім-Инновация» хорошая система подготовки к олимпиадам.

– Я ни разу не пожалел, что выбрал математику, так как именно по этой дисциплине проводится огромное количество олимпиад, где я смог показать свои силы. Навыки олимпиадника помогают мне достичь высоких результатов. Тренеры с нами работают на постоянной основе, мотивируют нас ставить большие цели, и для нас эти победы как трамплин к дальнейшим успехам во взрослой жизни, – поделился Жан.

Свое будущее выпускник хочет связать с математикой, он поступил в Korean Advanced Institute of Science and Technology, после завершения которого планирует вернуться на родину.