Дважды призером престижной мировой олимпиады по математике стал школьник из Костаная
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Жан Даутов – ученик 11-го класса лицея-интерната для одаренных детей «Білім-Инновация», да и просто математический гений. В его копилке множество всевозможных наград и медалей, завоеванных на различных интеллектуальных соревнованиях, причем как на республиканском, так и на мировом уровнях. Наиболее ценными школьник считает награды, полученные на международной математической олимпиаде IMO. В нынешнем году, как и в прошлом, Жан занял третье место, завоевав «бронзу».