Две медали завоевал Казахстан на чемпионате мира по борьбе

Спорт
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Наталия Буланова
выпускающий редактор

В Аммане прошел второй соревновательный день

Фото: пресс-служба НОК РК

Казахстанские борцы выиграли две медали на чемпионате мира среди спортсменов до 17 лет в Иордании, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Sports.kz

В финальном поединке в весовой категории до 55 килограммов борец греко-римского стиля Алпамыс Болатулы встретился с американцем Джейденом Рэйни и уступил ему. Таким образом, казахстанец стал серебряным призером юниорского мирового первенства.

В весовой категории до 80 килограммов Еркебулан Анапия, еще один казахстанский борец греко-римского стиля, сразился в схватке за «золото» с представителем Азербайджана Михаилом Шкариным и также потерпел поражение.

 

#казахстан #чемпионат #борьба #медали

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