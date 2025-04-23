Две школы построят в Мунайлинском районе по проекту «Комфортная школа»

Образование
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Ирина Логвинова
собственный корреспондент по Мангистауской области

В 2025 году в Мунайлинском районе в рамках национального проекта «Комфортная школа» будут открыты два новых средних образовательных учреждения.

Фото: ЦОК Мангистауской области

Об этом сообщил аким района Канат Кульжанов в ходе брифинга в Центре общественных коммуникаций.

– Одна из школ на 1200 мест строится в селе Батыр. Она будет находиться в микрорайоне «Самал». Строительно-монтажные работы выполнены на 81%. Эту школу планируется ввести в эксплуатацию в новом 2025 учебном году. Второе учебное заведение на 900 мест в жилом массиве Айракты построено на 67% . Этот объект также будет полностью достроен и сдан в эксплуатацию до начала нового учебного года, - сообщил Канат Кульжанов.

#Образование #школы

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