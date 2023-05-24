Двери открыты для всех

Авторитетное ближневосточное бизнес-издание ZAWYA.com, распространяемое в ОАЭ, Саудовской Аравии, Египте и в других странах Ближнего Востока и Северной Африки, опуб­ликовало статью о том, какие государства планируют посетить туристы из Эмиратов в конце июня во время шестидневных выходных в честь Курбан айта.

Как выяснилось, 80% туристов из ОАЭ предпочитают отдыхать за рубежом. При этом в 2023 году заметно вырос спрос на путешествия именно в нашу страну. Журналис­ты связывают это с тем, что на прошедшей недавно в Дубае международной выставке Arabian Travel Market туркомпании двух стран заключили контракты на организацию прие­ма арабских туристов в Казахстане.

Напомним, что на этом мероприятии наша респуб­лика получила награду как лучшая трендовая дестинация для путешественников из стран Ближнего Востока.

Особо отмечается, что в этом году наибольшей популярностью у арабских туристов пользуется Алматы. Кроме того, журналист и тревел-блогер из Кувейта Халид Альмутаири, ранее написавший электронную книгу о Казахстане на арабском языке, готовится выпустить приложение на арабском и английском языках об основных достопримечательностях нашей республики. Называться оно будет KazGo.

– Казахстан планомерно привлекает туристов из арабских стран. Например, с января этого года стало больше прямых рейсов между Казахстаном и ОАЭ. Также наша страна активно участвует в международных выставках в регионе, приглашает инфлюенсеров в рамках информационных туров и проводит B2B-встречи. Уже в конце мая в Эр-Рия­де (Саудовская Аравия) и Дохе (Катар) пройдут B2B-встречи с участием наших туроператоров и представителей местного турбизнеса, – отметил вице-министр культуры и спорта РК Ержан Еркинбаев.