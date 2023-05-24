Двери открыты для всех Свежий выпуск 24 мая 2023 г. 6:30 2 Дмитрий Норкин Туристы из стран Ближнего Востока все чаще выбирают местом отдыха Казахстан. Авторитетное ближневосточное бизнес-издание ZAWYA.com, распространяемое в ОАЭ, Саудовской Аравии, Египте и в других странах Ближнего Востока и Северной Африки, опубликовало статью о том, какие государства планируют посетить туристы из Эмиратов в конце июня во время шестидневных выходных в честь Курбан айта. Как выяснилось, 80% туристов из ОАЭ предпочитают отдыхать за рубежом. При этом в 2023 году заметно вырос спрос на путешествия именно в нашу страну. Журналисты связывают это с тем, что на прошедшей недавно в Дубае международной выставке Arabian Travel Market туркомпании двух стран заключили контракты на организацию приема арабских туристов в Казахстане. Напомним, что на этом мероприятии наша республика получила награду как лучшая трендовая дестинация для путешественников из стран Ближнего Востока. Особо отмечается, что в этом году наибольшей популярностью у арабских туристов пользуется Алматы. Кроме того, журналист и тревел-блогер из Кувейта Халид Альмутаири, ранее написавший электронную книгу о Казахстане на арабском языке, готовится выпустить приложение на арабском и английском языках об основных достопримечательностях нашей республики. Называться оно будет KazGo. – Казахстан планомерно привлекает туристов из арабских стран. Например, с января этого года стало больше прямых рейсов между Казахстаном и ОАЭ. Также наша страна активно участвует в международных выставках в регионе, приглашает инфлюенсеров в рамках информационных туров и проводит B2B-встречи. Уже в конце мая в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) и Дохе (Катар) пройдут B2B-встречи с участием наших туроператоров и представителей местного турбизнеса, – отметил вице-министр культуры и спорта РК Ержан Еркинбаев. #казахстан #туризм #туристы #РК #туроператоры #турбизнес