Движение авто ограничили в двух регионах Казахстана
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Сотрудники «КазАвтоЖола» предупредили о непогоде на республиканских трассах, сообщает Kazpravda.kz
30 января в 17:00 в связи c ухудшением погодных условий на следующих республиканских автодорогах введено ограничение движения для всех видов транспорта.
Область Абай: - автодорога «Алматы - Талдыкорган - Усть-Каменогорск - Шемонаиха - граница РФ» км 971-1 013 (от села Калбатау до границы ВКО).
ВКО: - автодорога «Алматы - Талдыкорган - Усть-Каменогорск - Шемонаиха - граница РФ» км 1 013-1 048 (от границы области Абай до села Уланское).
Ориентировочное время открытие дороги - 31 января в 08:00.