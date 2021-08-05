Двое детей погибли в ДТП в Нур-Султане

В столице в результате дорожного происшествия погибли двое несовершеннолетних, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции города Нур-Султана.
4 августа в 22:30 часов 33-летний водитель автомашины Howo, следуя по объездной трассе со стороны шоссе Коргалжын в сторону проспекта Тлендиева, допустил наезд на грузовую автомашину марки Steyr, которая стояла вдоль дороги. Следом водитель автомашины Volkswagen Passat, не успев среагировать, допустила столкновение с автомашиной Howo.
В результате ДТП на месте происшествия скончались двое несовершеннолетних пассажира автомашины Howo в возрасте 11-ти и 7-ми лет. Водители Howo и Volkswagen Passat доставлены в больницу.
По данному факту проводится досудебное расследование.
Департамент полиции Нур-Султана убедительно рекомендует водителям быть максимально внимательными во время движения, неукоснительно соблюдать скоростной режим, безопасную дистанцию и правила маневрирования.
4 августа в 22:30 часов 33-летний водитель автомашины Howo, следуя по объездной трассе со стороны шоссе Коргалжын в сторону проспекта Тлендиева, допустил наезд на грузовую автомашину марки Steyr, которая стояла вдоль дороги. Следом водитель автомашины Volkswagen Passat, не успев среагировать, допустила столкновение с автомашиной Howo.
В результате ДТП на месте происшествия скончались двое несовершеннолетних пассажира автомашины Howo в возрасте 11-ти и 7-ми лет. Водители Howo и Volkswagen Passat доставлены в больницу.
По данному факту проводится досудебное расследование.
Департамент полиции Нур-Султана убедительно рекомендует водителям быть максимально внимательными во время движения, неукоснительно соблюдать скоростной режим, безопасную дистанцию и правила маневрирования.